Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования

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Участие в процедуре приняли почти 12 миллионов избирателей по всей стране.

Процедура стала более масштабной, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Чуть более 6 миллионов – в режиме онлайн. В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, выступая на брифинге в центральном исполкоме партии.

В списках партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных и некоммерческих организаций, волонтеры, медики. Претендентами на выдвижение от партии власти в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу стали 322 человека. Такого уровня конкуренции в прежние годы у нас не было, подчеркнул секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров. Он отметил, что кандидаты предварительного голосования прошли настоящую проверку в открытой конкуренции за поддержку людей наряду с действующими депутатами, политиками со стажем.

Появление новых, молодых лиц и высокий уровень конкуренции привлекли избирателей – и Самарский регион оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования. Всего в предварительном голосовании онлайн и на счётных участках в Самарской области приняли участие 355 с половиной тысяч человек, что составляет почти 15 % избирателей региона, напомнил Дмитрий Азаров.

«Проведение предварительного голосования в таком формате - действенный инструмент для развития политической системы страны в целом. Это наш вклад в реальную, работающую демократию. Ведь предварительное голосование расширяет доступ всех граждан к избирательным процедурам, поощряет открытое соревнование кандидатов и идей. А кроме того, дает избирателям возможность сделать не только свободный, но и хорошо информированный выбор», прокомментировал итоги предварительного голосования на территории региона Дмитрий Азаров на заседании регионального оргкомитета.

Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый Президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», — уверен Алексей Чеснаков.

«Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем после того, как пандемия сойдет на нет.

«Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату», — пояснил он.

Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч — при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», — подчеркнул он.

В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом - неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», - сообщил он.