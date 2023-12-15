«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России

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Пожар, наводнение, дорожно-транспортные происшествия. Школьники из образовательного центра «Южный город» не понаслышке знают о ликвидации последствий стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. Эти ребята - призёры и победители олимпиад по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Экскурсия в специализированную пожарно-спасательную часть №3 ПСО Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области стала для них своеобразным практическим занятием, где они смогли не только увидеть технику и изучить спецоборудование, применяемое для ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и познакомиться с настоящими героями - спасателями.

Спасатели выполняют огромный спектр задач: занимаются предупреждением и ликвидацией самых разных чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, аварий, взрывов, пожаров, а еще принимают участие в поиске потерявшихся людей, выполняют газоспасательные работы, оказывают медицинскую помощь пострадавшим, контролируют соблюдение правила безопасности на воде. А иногда оказывают медицинскую, психологическую помощь пострадавшим и их родственникам. А сами сотрудники МЧС считают, что их работу можно описать в нескольких словах: помощь людям и выполнение своего профессионального долга.

Ольга Сметанникова из «Образовательного центра «Южный город» с детства мечтает стать пожарным, поэтому и начала участвовать в олимпиадах по ОБЖ и неоднократно становилась призёром. Экскурсия превзошла все ожидания школьницы, и теперь она точно решила, что после школы пойдёт получать эту профессию.

Неожиданный вызов поступил на пульт МЧС прямо во время экскурсии, спасателям пришлось выехать на помощь. Скорость сбора поразила школьников.

«Мы наблюдали пожарную тревогу, с какой скоростью сотрудники подразделения выходили и надевали спецодежду. Очень интересная и информативная экскурсия, некоторые ситуации, о которых мы узнали сегодня, встречались и в заданиях олимпиады. Узнал много полезного, например, как правильно себя вести во время пожара, что необходимо делать в первую очередь», - поделился впечатлениями участник экскурсии Артем Кудряков.

Напомним, что профориентационные экскурсии проходят в регионе рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Это помогает старшеклассникам сделать правильный выбор будущей специальности, глубже узнать некоторые профессии и лучше понять, по какому направлению они впоследствии пойдут учиться, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"