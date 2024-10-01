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Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни

1 октября 2024 15:09
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В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча жителей Самары серебряного возраста с врачом общей профилактики.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча жителей Самары серебряного возраста с врачом общей профилактики.

Контроль веса, артериального давления и холестерина плюс здоровое питание и активный образ жизни – на площадке штаба активисты  ТОС №8 Октябрьского района вместе с самарским врачом, специалистом по медицинской профилактике Нелли Быковой составили дорожную карту жизни без боли и больничных.

Красивые, подтянутые, активные – они пришли, чтобы поговорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с профессионалом.

Старожил Октябрьского района Мунира Кармакаева, несмотря на возраст, принимает самое активное участие в общественной жизни. На территории ТОС № 8 женщину знают, как жизнерадостного человека, а ее выпечка часто стоит на столах во время общих мероприятий.

«Когда получила приглашение на мероприятие в штаб, где мы можем встретиться, чтобы пообщаться на интересные нам темы, очень обрадовалась, – поделилась Мунира Махмудовна.  –  мне нравится, что к нам  здесь отнеслись не как к пожилым, со счетов не списывают, и забота о нашем здоровье очень радует».

Активный образ жизни и внимание ближних, которые, кроме ухода, могут подарить пожилому человеку самое главное – уверенность в том, что он по- прежнему нужен семье и обществу, – это тоже, по мнению врача, помогает минимизировать риски сердечно- сосудистых заболеваний, таких, к примеру, грозных, как инсульт: «Пожилые часто болеют и уходят раньше из-за невостребованности и одиночества, – отметила доктор Нелли Быкова. – Я на встречах часто рассказываю про свою маму, которой на днях исполняется 98 лет – она полна жизненных сил и сумела сохранить и ясность ума, и физическую бодрость. Потому что чувствует, что нужна семье, и своим образом жизни дает пример внукам и правнукам».

Чтобы сохранить как можно дольше интеллект и память, врачи посоветовала читать каждый  день вслух по пять страниц текста. И чаще общаться. Возможности для этого есть. На площадках Штаба общественной поддержки, к примеру, каждый месяц проходят самые различные мероприятия в том числе и для людей серебряного возраста – мастер-классы, беседы, спортивно-оздоровительные занятия.

Вот и сегодня активистки из Самары не только встретились с врачом, но и  получили в подарок ко Дню пожилого человека билеты в киноцентр «Художественный».

Напомним, дни здоровья и профилактики проходят в Штабе общественной поддержки «Единой России»  при содействии Самарского областного центра здоровья и профилактики, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Мероприятия Самара

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