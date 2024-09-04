«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей

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В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым. Мероприятие организовано Региональным Советом сторонников партии и «Волонтёрами Победы» к памятной дате российской военной истории - Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В паспорте, в графе год рождения, значится 1924 год. Столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк Александр Владимирович Любимов встречает в добром здравии. Несмотря на возраст фронтовик продолжает заниматься общественной деятельностью, проводит уроки мужества в школах, встречается с молодежью.

День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны для Александра Владимировича - личный праздник. В этот раз он стал главным героем встречи со студентами колледжей, техникумов и школ Самары.

Выпускника городской школы № 12 в силу возраста не призвали, тогда, вспоминает ветеран, он устроился шлифовальщиком на станкозавод. Дороги войны для Александра Любимова начнутся в 1944 году - сначала Карельский фронт, затем 3-й Украинский фронт, а закончатся неподалёку от Вены, где он встретил День Победы. Демобилизовался фронтовик только в 1956 году, пришлось повоевать ещё с бандеровцами. И сколько бы ни прошло лет, утверждает неоднократный участник Парада Победы на Красной площади и участник разгрома милитаристской Японии, память хранит все в мельчайших деталях.

«Война и жизнь несовместимы, - говорит Александр Любимов, - мы все без исключения хотели жить, но миллионы сложили головы на поле боя, отдали свою жизнь ради будущего. И об этом очень важно помнить сегодня, когда над Родиной нависла новая угроза».

История жизни нашего земляка давно стала славной страницей священной военной летописи огромной страны. Сторонники партии активно проводят такие встречи поколений не только в знаменательные даты в рамках областного социально - патриотического проекта «Герои России - Герои нашего времени» Пока живы участники тех далеких событий, важно успеть как можно больше узнать правду от них самих.

«Я отдаю нашим ветеранам дань уважения и признательности за Победу, мужество и героизм, - поделился волонтер Победы, студент Самарского государственного колледжа Дмитрий Клепов. - То, что сделали советские воины, мы забывать не должны, они освободили мир от фашизма, и события сегодняшнего дня вновь напоминают нам, как важно с ним бороться».

На протяжение всей встречи Александр Владимирович Любимов ни разу не присел. Сказывается военная выправка и уважение к людям - это еще один урок, который преподнес фронтовик молодому поколению.

Напомним, что в честь исторической даты Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Самарской области активисты и сторонники партии приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, а также провели уроки памяти в учебных заведениях, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"