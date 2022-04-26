Кафе около Вечного огня в Тольятти демонтировали после вмешательства депутата-единоросса

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Депутата Елену Сазонову возмутило открытие кафе в непосредственной близости от мемориала, поэтому она обратилась с депутатским запросом к главе города.

Кафе быстрого питания начали возводить на площадке возле Вечного огня в Тольятти. Оно заняло значительную территорию, что не понравилось жителям. Сначала люди возмутились в соцсетях, а затем подключились общественники и депутаты.

«Сразу две общественные организации - «Морское братство» и объединение родителей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, обратились ко мне с тревожной информацией. Их возмутило открытие кафе рядом с Вечным огнем. Люди справедливо посчитали, что шум и музыка увеселительного заведения могут нарушить покой святого места», - рассказала депутат фракции «Единая Россия» Елена Сазонова.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Елена Сазонова направила депутатский запрос на имя главы города Тольятти Николая Ренца в надежде на оперативный ответ.

«Утром 20 апреля поговорила по телефону с Ренцем. Николай Альфредович сообщил, что он не согласовывал размещение кафе в указанном месте, а потому оно должно быть демонтировано. Взяла вопрос на контроль», - поясняет Елена.

Слаженные действия общественности, администрации города и депутатского корпуса помогли оперативно ликвидировать заведение возле мемориала.

Отметим, что нестационарный объект и ограждения убрали на следующий день – 21 апреля. Депутат Елена Сазонова и глава города Николай Ренц побывали на месте ликвидации и лично убедились в этом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"