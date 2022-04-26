Кафе около Вечного огня в Тольятти демонтировали после вмешательства депутата-единоросса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область находится в лидерах по количеству дополнительно выделенных средств на ремонт дорог.  
Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 2 млрд рублей на ремонт дорог
На сегодняшний день члены молодежного правительства могут реализовать свои идеи в разных программах.
Состоялось первое заседание молодежного правительства Самарской области VI созыва
Он также сообщил, что "в связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны устанавливались обстоятельства вновь выявленных преступлений против мирного населения".
Генеральный прокурор РФ Краснов предложил прописать ответственность за пропаганду символики экстремистов
При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены  в один уровень с покрытием проезжей части.
В Самаре продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Вилоновской
Юные жители города в игровой форме узнали основные правила поведения вблизи энергетических объектов.
Энергетики «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для школьников
Девушка госпитализирована.
В Самаре на улице Пушкина девушка-пешеход попала под колеса ВАЗ 2114
Нападавший покончил с собой.
В Ульяновской области вооруженный мужчина застрелил няню и двоих детей в детском саду
«Карта сокровищ» предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками, побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.
Оператор билайн запускает новую игру «Карта сокровищ»: клиенты могут выиграть скидки на смартфоны, гаджеты и связь и другие ценные призы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.14
EUR 77.47
-2.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Кафе около Вечного огня в Тольятти демонтировали после вмешательства депутата-единоросса

26 апреля 2022 14:13
217
Депутата Елену Сазонову возмутило открытие кафе в непосредственной близости от мемориала, поэтому она обратилась с депутатским запросом к главе города.

Депутата Елену Сазонову возмутило открытие кафе в непосредственной близости от мемориала, поэтому она обратилась с депутатским запросом к главе города.

Кафе быстрого питания начали возводить на площадке возле Вечного огня в Тольятти. Оно заняло значительную территорию, что не понравилось жителям. Сначала люди возмутились в соцсетях, а затем подключились общественники и депутаты.

«Сразу две общественные организации - «Морское братство» и объединение родителей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, обратились ко мне с тревожной информацией. Их возмутило открытие кафе рядом с Вечным огнем. Люди справедливо посчитали, что шум и музыка увеселительного заведения могут нарушить покой святого места», - рассказала депутат фракции «Единая Россия» Елена Сазонова.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Елена Сазонова направила депутатский запрос на имя главы города Тольятти Николая Ренца в надежде на оперативный ответ.

«Утром 20 апреля поговорила по телефону с Ренцем. Николай Альфредович сообщил, что он не согласовывал размещение кафе в указанном месте, а потому оно должно быть демонтировано. Взяла вопрос на контроль», - поясняет Елена.

Слаженные действия общественности, администрации города и депутатского корпуса помогли оперативно ликвидировать заведение возле мемориала.

Отметим, что нестационарный объект и ограждения убрали на следующий день – 21 апреля. Депутат Елена Сазонова и глава города Николай Ренц побывали на месте ликвидации и лично убедились в этом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Единая Россия провела прямую линию с регионами по приёмной кампании
25 апреля 2022, 11:28
«Единая Россия» провела прямую линию с регионами по приёмной кампании
Ее участники смогли напрямую задать вопросы по организации процедуры поступления в вузы. Политика
307
Тольяттинцы высадили в городском лесу почти 25 тысяч саженцев молодой сосны
25 апреля 2022, 10:38
Тольяттинцы высадили в городском лесу почти 25 тысяч саженцев молодой сосны
В Тольятти прошла ставшая уже традиционной акция по восстановлению городского леса - "Лес памяти". Политика
366
руководители пяти фракций в Самарской Губернской Думе отправили гуманитарный груз в помощь мирным жителям Донбасса
22 апреля 2022, 10:21
Руководители пяти фракций в Самарской Губернской Думе отправили гуманитарный груз в помощь мирным жителям Донбасса
В добровольном сборе провизии приняли участие жители всех муниципалитетов нашего региона. Политика
647
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
182
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
303
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
228
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
262
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
507
Весь список