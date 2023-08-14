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Избирательные участки Самарской области готовятся принимать посетителей

14 августа 2023 12:44
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Избирательные участки Самарской области готовятся принимать посетителей

Напомним, 10 сентября - единый день голосования. Назначены и дополнительные дни: 8 и 9 сентября.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Чапаевск и м.р. Безенчукский Андрей Урядов провел инспекционный визит с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в предстоящих выборах.

В частности, оценил подготовку участка в школе N⁰ 4.

«Основное - безопасность жителей, - считает Андрей Петрович, - важно, чтобы они смогли спокойно прийти и воспользоваться своим избирательным правом. В зданиях, где расположены участки, нами проверяется наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, действия персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций. Социальным значимым объектам всегда уделяем повышенное внимание».

Теги: МЧС

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