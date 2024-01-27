Из Таиланда депортируют «Би-2»: что с ними случилось, вышлют ли их в Россию

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Музыкантов «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда за нарушение миграционных законов. Могут ли их выслать в Россию, чем россияне раздражают жителей Пхукета?

Когда «Би-2» собираются выслать из Таиланда

Генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в ближайшие дни музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда, в том числе солистов Шуру и Леву (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Мы получили сегодня информацию из Управления иммиграционной полиции провинции Пхукета о том, что участники группы „Би-2“, семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — сообщил он РИА Новости.

За что «Би-2» арестовали в Таиланде

Музыкантов арестовали на Пхукете 25 января сразу после концерта в местном зале Illuzion на Патонге. Они въехали в Таиланд с туристическими визами, поэтому выступление стало нарушением закона.

В итоге рок-звезды вынуждены были провести ночь в полицейском участке. Потом их доставили в суд, который приговорил группу к штрафу в 3000 бат ($85) с человека.

Могут ли их выслать в Россию

В РИА Новости отмечают, что по местным законам депортация из Таиланда производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

Гражданами РФ в составе «Би-2» являются пять человек, отметил генконсул. Еще двое въехали в Таиланд с паспортами Израиля и Австралии. Эти двое — Лева и Шура. Ранее в 2012 году они заявили изданию «The Конкурент», что давно не являются гражданами России.

«Мы не граждане России, поэтому здесь мы не участвуем ни в каких выборах. Я гражданин Австралии и Израиля», — заявил Шура (Александр Уман).

Что делают россияне на Пхукете

По данным иммиграционной службы Таиланда, с января по август 2023 года почти 500 тысяч россиян посетили Пхукет. Тайская полиция сообщила, что за то же время россияне стали фигурантами 78 дел о правонарушениях.

Ряд западных СМИ заявили, что россияне массово скупают недвижимость и офисы на Пхукете. Утверждается, что российские таксисты демпингуют цены, также российские релоканты открывают салоны красоты.

В то же время в иммиграционном управлении Пхукета заявили тайском агентству Khaosod, что «не видят никаких признаков присутствия русской мафии». Всего три гражданина РФ столкнулись с обвинениями в незаконном бизнесе из-за парикмахерской.

Автор: Валентин Меликов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости