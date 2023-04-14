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Из Самары - с любовью: проект «Женское движение Единой России» начал свою работу в Самарской области

14 апреля 2023 18:50
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Каким быть женскому партийному движению 63-его региона определили в областной столице.

Каким быть женскому партийному движению 63-его региона определили в областной столице.

Это один из самых молодых проектов партии, но его идеи разделяют в 70 регионах страны. Теперь - и в Самарской области.

О перспективах проекта, его основных задачах и ближайших планах на будущее рассказала координатор партийного проекта в Самарской области, депутат Думы городского округа Самара Светлана Макушева на первом заседании регионального общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России».

Представительницы Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, Общественной Палаты региона, Молодёжного правительства, волонтёрского движения, регионального бизнес-сообщества успешно сочетают общественную и политическую деятельность, реализуют себя в политике и предпринимательстве, благотворительности и добровольческих инициативах, делают карьеру в фэшн-индустрии и дизайне.

«Женское движение Единой России» объединяет всех нас, партия становится объединяющим звеном для неравнодушных, активных женщин», - подчеркнула Светлана Макушева.

Работа ведётся в трех основных направлениях: «Гуманитарная миссия. Общественные проекты», «Предпринимательство. Занятость» и «Женская политика», рассказала Светлана. За каждым направление закреплены кураторы. Гуманитарное направление возглавит Екатерина Колотовкина, руководитель АНО "Комитета семей воинов Отечества Самарской области", директор по развитию фонда содействию армии "Звезда и Лира", председатель женсовета 2-ой гвардейской армии. Политическое направление будет курировать депутат с большим опытом парламентской работы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина. Женское предпринимательство «возьмёт под своё крыло» сама Светлана.

Общественный совет проекта возглавит министр социально-демографической и семейной политики Самарской области, исполнительный директор благотворительного фонда «Открытое сердце»  Регина Воробьева.

В Общественный совет проекта  «Женского движения» вошли глава Самары Елена Лапушкина, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Радость» Эллина Азарова, депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева, председатель Регионального Совета сторонников партии Татьяна Санникова, председатель «Союза женщин России» в Самарской области  Наталья Идиятуллина, руководитель директор Садового центра Вера Глухова, дизайнер и модельер Мария Казак, социальный предприниматель Светлана Парамонова, член Совета директоров и руководитель проектов «Аврора Молл» Ирина Михайловская, председатель Молодёжного правительства Самарской области Элла Герейханова и другие.

Основой коммуникации всех участниц проекта и общественного совета станут открытые чаты по  основным направлениям движения для обмена оперативной информацией и эффективного взаимодействия.

«Участие женщин во всех сферах жизни для нашего государства в настоящий момент не  вопрос их социальной адаптации, а больше экономический. Если женщины приходят в любую отрасль в пропорции 60 на 40 в управлении, в бизнес, в политику, то ВВП растет на 14 %. Участие женщин экономически выгодно для нашей страны», - отметила Светлана.

Первой инициативой «Женского движения Единой России» станет региональный народный проект «Из Самары - с любовью».

Стартует проект 17 апреля конкурсом «Лукошко семейных рецептов» по изготовлению яблочного варенья, в котором принять участие может любой желающий. Сваренное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано «из Самары - с любовью» нашим бойцам,  военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временных переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО. Почему именно яблоки? Ведь они по очертанию похожи на сердце, как и Самарская область на карте страны.

Созидающая миссия женского движения прослеживается и в самых первых мероприятиях нового партийного проекта «Единой России».

В ближайшие недели будут определены места для посадки яблонь и других саженцев деревьев и кустарников, которые планируют посадить активистки из числа женщин к празднику Великой Победы и в дальнейшем. Сажать аллеи будут на территории школ, дошкольных учреждений, на самарской набережной и на популярных общественных пространствах муниципалитетов.

Финалом проекта станет яркий яблочный фестиваль с дегустацией варенья и изготовлением самой большой яблочной шарлотки.

Но не только кулинарные подвиги предстоят милым дамам. Важным  направлением работы станет помощь в самореализации и поддержке, которую участниц проекта готовы оказывать жёнам и матерям военнослужащих - участников СВО: будь то поиск работы, открытие собственного бизнеса, меры социальной поддержки.

Затронули темы профориентации школьников, поднятие престижа рабочих специальностей, социальные контракты, создание женских клубов при центрах занятости.

Подводя итоги обсуждений, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева поблагодарила участниц встречи за активную гражданскую позицию и готовность к работе. Она отметила, что все предложения, озвученные на заседании, будут учтены и использованы в дальнейшей совместной работе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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