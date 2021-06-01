Ирина Долгополова,  участница предварительного голосования ЕР: «Спасибо тем, кто поверил в меня!»

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21-летняя студентка Тольяттинского госуниверситета, вожатая школы №90 Тольятти, волонтер акции #МыВместе стала победителем предварительного голосования «Единой России» по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу, получив 61 425 голосов. Ее поддержали более 80% жителей, которые проголосовали в дни с 24 по 30 мая.

«От всего сердца выражаю благодарность всем тольяттинцам, принявшим участие в предварительном голосовании! Самые теплые слова признательности всем, кто поверил в меня, кто поддержал мою кандидатуру. Это для меня большая ответственность», – поблагодарила Ирина тех, кто ее поддержал.

Узнав о победе, она не изменила свои планы на этот день. Утро волонтера началось с доставки продуктов ветерану. Далее по плану – помощь организаторам на праздничных мероприятиях в честь Дня защиты детей: в местной библиотеке, в Итальянском сквере, где пройдет танцевальный праздник с детьми и детский забег.

К слову, работа волонтера из Тольятти попала в объектив телекамер. Ирина Долгополова стала героем федерального проекта «Не упусти». В 15-минутном фильме будет показан один день из жизни добровольца, съемки начались накануне и продолжились во вторник.

На активность тольяттинцев в день предварительного голосования особое внимание обратил председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что город оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования, а избирателей привлекло появление новых лиц. В целом в предварительном голосовании наряду с действующими депутатами и политиками со стажем, приняли активное участие много новых лиц, много молодёжи. Среди них немало ярких людей, которые достойно проявили себя - волонтёров, медицинских работников, представителей общественного самоуправления. Это усилило интерес к предварительным выборам, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая формирует списки своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. Это - яркий пример того, что партия находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. За это время в Самарской области онлайн и офлайн проголосовали 355 483 человека. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в области. Ознакомиться с результатами можно на сайте.

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"