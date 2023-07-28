Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию Самарской области

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В пятницу, 28 июля, в г. Самаре полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели совещание по общественно-политическому развитию региона.

В ходе совещания обсуждалась подготовка к Единому дню голосования. Выборы пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября, в ходе которых будут избираться Глава региона и депутаты представительных органов власти в городах Тольятти и Сызрань.

Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю, что в регионе сформирован 1751 избирательный участок, на которых будут работать около 18 тысяч членов участковых избирательных комиссий; для обеспечения прозрачности и легитимности выборов контроль за ходом выборов будут осуществлять около 5 тысяч наблюдателей, представляющих самый широкий спектр гражданского общества региона.

Игорь Комаров подчеркнул значимость слаженной работы органов власти и правоохранительных ведомств в ходе проведения избирательной кампании. «Необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и оказывать меры поддержки. Наша общая задача – сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности государства», – сказал полпред.

В ходе обсуждения общественно-политической ситуации полпред отметил активную позицию Дмитрия Азарова и внимание к поддержке братского города Снежное Донецкой народной республики, регулярную гуманитарную помощь, поддержку Армии, качественную работу филиала Госфонда «Защитники Отечества».

Фото: Андрей Савельев