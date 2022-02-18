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Игорь Комаров принял участие в совместном заседании Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии

18 февраля 2022 17:10
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В ходе мероприятия были подведены итоги 2021 года и поставлены новые стратегические задачи развития строительной отрасли и ЖКХ.

17 февраля 2022 года заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели совместное заседание Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

В заседании в формате видеоконференцсвязи участвовал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В ходе мероприятия были подведены итоги 2021 года и поставлены новые стратегические задачи развития строительной отрасли и ЖКХ, обсуждены основные положения и задачи Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что «намеченные планы по выполнению национальных целей в 2021 году несмотря на кризисный период не только выполнили, но и перевыполнили». В числе главных достижений он отметил ввод 92,6 млн. кв.м жилья, что является абсолютным рекордом для страны; были улучшены жилищные условия 10 млн человек или 4,2 млн семей, что превышает план на 20%. «Это показатель нашей совместной работы. Благодарю руководителей субъектов за системную и слаженную работу», – сказал Марат Хуснуллин. Среди регионов, достигших наибольших успехов в жилищном строительстве, заместитель Председателя Правительства РФ назвал «десятку лидеров», в числе которых - Республика Татарстан.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин отметил, что обеспечение жильем – одна из важнейших задач, которую ставит сегодня Президент РФ Владимир Путин, «скорость принятия законодательных решений и беспрецедентная совместная работа Комитета ГосДумы по строительству и ЖКХ с Правительством РФ позволили нарастить темпы строительства и почти на треть сократить инвестиционный цикл», - сказал Игорь Левитин.

По словам Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, несмотря на серьезные вызовы 2021 года совместными усилиями удалось добиться хороших результатов, в целом все плановые показатели национальных проектов достигнуты. Кроме того, разработан план мероприятий по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство городская среда», президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что в прошлом году в рамках заседаний подробно рассматривался проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, и предложил вынести его на рассмотрение Президиума Госсовета РФ. «Всему этому предшествовала огромная работа. В первую очередь, переход на эскроу-счета по долевому строительству, что позволило обезопасить средства наших граждан. Сегодня в стране почти 80% жилья строится по правилам эскроу. Кроме того, в рамках решения проблемы обманутых дольщиков был создан соответствующий фонд, благодаря чему планомерно снижается напряженность и вводятся проблемные дома. Также принята программа по льготной ипотеке, которая позволила поддержать строительную отрасль в период пандемии», - сказал Рустам Минниханов.

Справочно: по итогам 2021 года в регионах округа введено 17,4 млн. кв. м или 106,4% от целевого показателя на год. Плановый объем ввода достигнут во всех регионах ПФО.

В целях поддержки отрасли строительства и обеспечения строящегося жилья необходимой инфраструктурой в 2021 году 13 регионов округа принимали участие в программе Минстроя России «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В соответствии с ней в целом по округу осуществлялось субсидирование создания 55 объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. За 2021 год в регионах округа в рамках программы «Стимул» введено 1,8 млн. кв. м. жилья или 105,8% от плана на год, общий объем средств федерального бюджета на данную программу, выделенный регионам округа, по данным Минстроя России, составил 7,9 млрд. руб.

В целом по ПФО по итогам 2021 года переселено 42,28 тыс. чел., проживающих на 656,91 тыс. кв. м аварийного жилья.

Во всех регионах округа реализуются мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2021 году благоустроено 3 532 объекта, в том числе 1 074 общественных и 2 458 дворовых территорий. В рамках данной федеральной программы в регионах округа также реализуется 69 проектов, ставших в 2020-2021 годах победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По итогам 2021 года все проекты-победители 2020 года реализованы; в настоящее время реализуются проекты-победители 2021 года.

На территории ПФО в 2021 - 2036 гг. с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов планируется реализовать 37 инфраструктурных проектов в 13 регионах, объем предоставляемых кредитов регионам округа составляет 172,9 млрд. руб.

 

Фото:  пресс-служба ПФО

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