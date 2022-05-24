Игорь Комаров и Дмитрий Азаров представили нового главу АВТОВАЗа

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рабочую субботу можно будет сдать только кровь. 
28 мая в учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота 
Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Аскерова в розыск.
Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока телевикторины "Что? Где Когда?" Ровшана Аскерова
Из них — 30 в Самаре.
24 мая в регионе выявлены 73 новых случая коронавируса
За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета – маэстро Юрий Башмет.
Музыкальный фестиваль Юрия Башмета: 1 июня на сцене Площади Славы в Самаре
Фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России.
 Победители Студвесны-2022 выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму
В настоящее время подозреваемый отстранен от должности на период предварительного следствия.
В Шенталинском районе директор МАУ подозревается в хищении денежных средств
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
В Самарской области сохранятся заморозки
Тольяттинские гандболистки завоевали золотые медали турнира.
В Майкопе прошел финал первенства России по гандболу среди девушек 2010 года рождения
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.21
-0.68
EUR 60.39
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров представили нового главу АВТОВАЗа

24 мая 2022 15:17
180
Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ несмотря на сложность задач, успешно с ними справится.

Сегодня, 24 мая, губернатор Дмитрий Азаров проводит свой рабочий день в Тольятти. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым они побывали на АВТОВАЗе, где прошло внеочередное совещание, на котором представили нового президента завода – Максима Соколова. В знаковой для легендарного российского автозавода, Тольятти и всей страны встрече также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ несмотря на сложность задач, успешно с ними справится:

«Непростой период придется пережить - важно наладить цепочку логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу транспорта и промышленности, владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив как на АВТОВАЗе, впереди хорошие перспективы. Сегодня мне особенно приятно видеть людей, с которыми я раньше работал, это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со стороны государства и с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь».

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что с приходом на АВТОВАЗ нового руководителя уровень взаимодействия между заводом и регионом выйдет на качественно новый этап.

«Никогда не был и не буду равнодушен к судьбе крупнейшего трудового коллектива – легендарного АВТОВАЗа. На протяжении всех лет с руководством АВТОВАЗа было самое тесное взаимодействие. С учетом назначения Максима Юрьевича, которого я искренне поздравляю с этим высоким доверием и ответственностью, я уверен, что уровень взаимодействия выйдет на качественно новый этап», - сказал Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что с Максимом Соколовым их связывает давнее сотрудничество и добрые человеческие отношения.
«Максим Юрьевич не раз бывал в Самарской области, принимал самое деятельное и непосредственное участие в решении важнейших инфраструктурных задач, стоящих на разных этапах перед нашим регионом. Новый аэропорт, новые развязки, программа, которая сегодня работает во всей стране - «БКД» - с акцентом на агломерации разрабатывалась на базе Самарско–Тольяттинской агломерации, которую Максим Юрьевич представил, утвердил, и смог добиться того, что именно такой подход применялся в дальнейшем на правительством уровне, на уровне всей Российской Федерации», - подчеркнул Глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что Максим Юрьевич Соколов имеет колоссальный опыт в государственном управлении и авторитет в федеральном правительстве, который будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АВТОВАЗом.
«История наших человеческих отношений в меня вселяет уверенность, что и в дальнейшем в совместной работе на территории Самарской области мы любые сложности преодолеем, опираясь на коллектив АВТОВАЗа, замечательных профессионалов. Выстоим и победим», - отметил Губернатор.

Глава региона поздравил Максима Соколова с назначением на пост Президента АВТОВАЗа и с высоким доверием в этот непростой период.

«Вам в этот непростой период выпала честь, ответственность возглавить легендарное предприятие нашей страны. Коллектив имеет потрясающую историю, компетенции, профессионализм, ответственность, любовь к своему предприятию, и, уверен, имеет блестящие перспективы. В коллективе есть люди, которые время от времени говорили: «ну, что нам иностранные специалисты – мы бы и сами справились». Коллеги, время выбрало нас. Сейчас время пришло не на словах, а на делах доказать и уровень компетенции, и профессионализм, и патриотизм, - сказал Дмитрий Азаров. - Я вам обещаю, что все задачи, которые вы будете определять совместно с коллективом, всегда будут находить поддержку на уровне региональной власти, мою личную. Я уверен, что вместе нам многое придется сделать и посражаться где-то в московских кабинетах за честь, за будущее АВТОВАЗа. Но именно в таких условиях, приближенных к боевым, как раз и проверяется коллектив, проверяется профессионализм, компетенции».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов напомнил, что АВТОВАЗа проходил не через один кризис, и каждый кризис ставит новые вызовы перед легендарным трудовым коллективом.

«Есть уверенность в том, что коллектив так же с честью пройдет этот сложный период и сможет гордо нести звание лидера автомобильной промышленности страны», - отметил замминистра промышленности и торговли РФ, подчеркнув, что тот потенциал, который есть у предприятия, будет дополнен эффективными мерами государственной поддержки.

«Для меня большая честь возглавить легендарный многотысячный коллектив предприятия с более чем полувековой историей. И, конечно же, основные задачи сегодня – сохранить этот коллектив, сохранить компетенции людей для решения тех задач в преодолении вызовов, которые стоят перед всеми нами», - поблагодарил Максим Соколов руководство страны и Губернатора Самарской области за решение о назначении, отметив, что для него это серьезный вызов и дело чести.

Новый глава АВТОВАЗа сообщил, что уже в начале июня планируется возобновить выпуск автомобилей и постепенно восстановить модельный ряд в полном объеме. При этом важнейшей задачей остается сохранение социальных обязательств перед трудовым коллективом предприятия – обеспечение уровня номинальной и реальной заработной платы сотрудников.

«Вместе с командой я ставлю еще более амбициозные цели – мы были и остаемся флагманом нашего российского автопрома. И сделаем все возможное для этого. Это и наращивание импортозамещения, и поиск новых поставщиков, и логистических цепочек. В первую очередь на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа. Но не только. Это новые стратегические направления. Вместе мы выполним любую задачу», - выразил уверенность Максим Соколов.

Губернатор поблагодарил нового Президента АВТОВАЗа за его готовность вместе с трудовым коллективом, с Тольятти решать задачи самой высокой сложности.

«Я рассчитываю, Максим Юрьевич, что вместе с партнерами, поставщиками, благодаря замечательным конструкторам, инженерам, технологам предприятия мы найдем решения уже в ближайшее время, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия, а в дальнейшем – нарастить мощь АВТОВАЗа. При поддержке человека, который очень хорошо знает ситуацию на АВТОВАЗе, и который здесь частику души своей оставил – Полпреда Президента в ПФО Игоря Анатольевича Комарова, – я уверен, нам любые задачи по плечу», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022, 12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
XXX «Российская студенческая весна» объединила 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР. Культура
217
На заседании обсудили возможности для развития талантов детей и современных форм творчества.
19 мая 2022, 18:49
Дмитрий Азаров провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Культура» и «Молодежная политика»
На заседании обсудили возможности для развития талантов детей и современных форм творчества. Культура
890
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
19 мая 2022, 13:36
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
На обсуждение вынесены темы совершенствования механизмов выявления талантливой молодежи и поддержки современных форм молодежного творчества. Общество
1737
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
216
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
257
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
238
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
703
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
761
Весь список