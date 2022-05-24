Игорь Комаров и Дмитрий Азаров представили нового главу АВТОВАЗа

180

Сегодня, 24 мая, губернатор Дмитрий Азаров проводит свой рабочий день в Тольятти. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым они побывали на АВТОВАЗе, где прошло внеочередное совещание, на котором представили нового президента завода – Максима Соколова. В знаковой для легендарного российского автозавода, Тольятти и всей страны встрече также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.



Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ несмотря на сложность задач, успешно с ними справится:

«Непростой период придется пережить - важно наладить цепочку логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу транспорта и промышленности, владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив как на АВТОВАЗе, впереди хорошие перспективы. Сегодня мне особенно приятно видеть людей, с которыми я раньше работал, это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со стороны государства и с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь».



Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что с приходом на АВТОВАЗ нового руководителя уровень взаимодействия между заводом и регионом выйдет на качественно новый этап.



«Никогда не был и не буду равнодушен к судьбе крупнейшего трудового коллектива – легендарного АВТОВАЗа. На протяжении всех лет с руководством АВТОВАЗа было самое тесное взаимодействие. С учетом назначения Максима Юрьевича, которого я искренне поздравляю с этим высоким доверием и ответственностью, я уверен, что уровень взаимодействия выйдет на качественно новый этап», - сказал Губернатор.



Дмитрий Азаров отметил, что с Максимом Соколовым их связывает давнее сотрудничество и добрые человеческие отношения.

«Максим Юрьевич не раз бывал в Самарской области, принимал самое деятельное и непосредственное участие в решении важнейших инфраструктурных задач, стоящих на разных этапах перед нашим регионом. Новый аэропорт, новые развязки, программа, которая сегодня работает во всей стране - «БКД» - с акцентом на агломерации разрабатывалась на базе Самарско–Тольяттинской агломерации, которую Максим Юрьевич представил, утвердил, и смог добиться того, что именно такой подход применялся в дальнейшем на правительством уровне, на уровне всей Российской Федерации», - подчеркнул Глава региона.



Дмитрий Азаров добавил, что Максим Юрьевич Соколов имеет колоссальный опыт в государственном управлении и авторитет в федеральном правительстве, который будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АВТОВАЗом.

«История наших человеческих отношений в меня вселяет уверенность, что и в дальнейшем в совместной работе на территории Самарской области мы любые сложности преодолеем, опираясь на коллектив АВТОВАЗа, замечательных профессионалов. Выстоим и победим», - отметил Губернатор.



Глава региона поздравил Максима Соколова с назначением на пост Президента АВТОВАЗа и с высоким доверием в этот непростой период.

«Вам в этот непростой период выпала честь, ответственность возглавить легендарное предприятие нашей страны. Коллектив имеет потрясающую историю, компетенции, профессионализм, ответственность, любовь к своему предприятию, и, уверен, имеет блестящие перспективы. В коллективе есть люди, которые время от времени говорили: «ну, что нам иностранные специалисты – мы бы и сами справились». Коллеги, время выбрало нас. Сейчас время пришло не на словах, а на делах доказать и уровень компетенции, и профессионализм, и патриотизм, - сказал Дмитрий Азаров. - Я вам обещаю, что все задачи, которые вы будете определять совместно с коллективом, всегда будут находить поддержку на уровне региональной власти, мою личную. Я уверен, что вместе нам многое придется сделать и посражаться где-то в московских кабинетах за честь, за будущее АВТОВАЗа. Но именно в таких условиях, приближенных к боевым, как раз и проверяется коллектив, проверяется профессионализм, компетенции».



Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов напомнил, что АВТОВАЗа проходил не через один кризис, и каждый кризис ставит новые вызовы перед легендарным трудовым коллективом.



«Есть уверенность в том, что коллектив так же с честью пройдет этот сложный период и сможет гордо нести звание лидера автомобильной промышленности страны», - отметил замминистра промышленности и торговли РФ, подчеркнув, что тот потенциал, который есть у предприятия, будет дополнен эффективными мерами государственной поддержки.



«Для меня большая честь возглавить легендарный многотысячный коллектив предприятия с более чем полувековой историей. И, конечно же, основные задачи сегодня – сохранить этот коллектив, сохранить компетенции людей для решения тех задач в преодолении вызовов, которые стоят перед всеми нами», - поблагодарил Максим Соколов руководство страны и Губернатора Самарской области за решение о назначении, отметив, что для него это серьезный вызов и дело чести.

Новый глава АВТОВАЗа сообщил, что уже в начале июня планируется возобновить выпуск автомобилей и постепенно восстановить модельный ряд в полном объеме. При этом важнейшей задачей остается сохранение социальных обязательств перед трудовым коллективом предприятия – обеспечение уровня номинальной и реальной заработной платы сотрудников.



«Вместе с командой я ставлю еще более амбициозные цели – мы были и остаемся флагманом нашего российского автопрома. И сделаем все возможное для этого. Это и наращивание импортозамещения, и поиск новых поставщиков, и логистических цепочек. В первую очередь на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа. Но не только. Это новые стратегические направления. Вместе мы выполним любую задачу», - выразил уверенность Максим Соколов.

Губернатор поблагодарил нового Президента АВТОВАЗа за его готовность вместе с трудовым коллективом, с Тольятти решать задачи самой высокой сложности.



«Я рассчитываю, Максим Юрьевич, что вместе с партнерами, поставщиками, благодаря замечательным конструкторам, инженерам, технологам предприятия мы найдем решения уже в ближайшее время, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия, а в дальнейшем – нарастить мощь АВТОВАЗа. При поддержке человека, который очень хорошо знает ситуацию на АВТОВАЗе, и который здесь частику души своей оставил – Полпреда Президента в ПФО Игоря Анатольевича Комарова, – я уверен, нам любые задачи по плечу», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО