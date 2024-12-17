Гуманитарный конвой из Самары прибыл в Снежное

Самарская область продолжает активно формировать, изготавливать и поставлять гуманитарную помощь в новые территории и в расположение боевых частей бойцов СВО. Инициатором сбора и отправки груза стал Александр Живайкин, который регулярно выезжает на встречи с бойцами.

«Приходят заявки от наших солдат с линии боевого соприкосновения на технику, спецодежду, стройматериалы. Все это происходит ежедневно. И к этой работе подключаются все, независимо от благосостояния. Порой приходится принимать нестандартные решения: например, не закупать втридорога зимние спальники с неизвестной термостойкостью, а закупить оборудование для их изготовления в Самаре».

Как и в предыдущие поездки, свой путь в расположение частей гуманитарный конвой проложил через город-побратим Самары – Снежное.

Для директора Жигулевского известкового завода, заведующего кафедрой экономики, организации и стратегии развития предприятия СГЭУ Артема Шепелева стало доброй традицией закупать сладкие подарки для школ города Снежного. В этот раз все 300 учеников школы № 5 получили сладкий привет из далёкого города на Волге.

Следующая точка доставки - «за ленточкой»: волонтёры направились в расположение 506 Познанского полка. Среди множества наименований груза особую радость у наших ребят вызвали теплые зимние вещи, спальники и стельки.

Замкомандира по воспитательной работе, экс-депутат регионального парламента, а теперь участник СВО, гвардии майор Дмитрий Холин пояснил, что комфорт и безопасность в суровых климатических условиях, которые переживают сейчас наши ребята, могут даже повлиять на боевой дух: «Когда по несколько суток нет возможности высушить обувь, постоянно передвигаешься то в лесополосе, то находишься в окопе, то в блиндаже, наши спасатели - стельки – «самогрейки». В сутки бойцам по несколько пар бы надо. Так что спасибо огромное за большую партию. Еще привозите».

Александр Живайкин побывал и на политзанятиях нескольких групп «Шторма». Вопросы были серьёзные, иногда крайне жёсткие. Но, в основном, о мирной жизни. О жизни после спецоперации.

«После поездок к ребятам меняется мироощущение. Здесь видишь все без прикрас. Переплавить впечатления, инсайды, острые переживания, взгляды ребят, ранения и рефлексии и остаться с «холодной» головой крайне тяжело. Но сейчас не до вздохов. Если вашей маме нужна помощь, вы будете размышлять о необходимости помочь? Здесь также. Родина-мать ждет помощи. Тыл её обеспечит»,- поделился Александр Живайкин.

Напомним, что с начала специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи в зоне СВО побывали более 200 волонтеров «Единой россии» и активистов «Молодой Гвардии». Самарские добровольцы служат в подразделениях «ГРОМ-КАСКАД», «Барс», в регулярных частях армии РФ, а также работают в составе гуманитарных миссий партии в новых регионах.