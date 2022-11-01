Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно исследованию, в настоящий момент сбережения есть у 44% россиян, 51% накоплений не имеют, 5% затруднились с ответом.
Опрос: большинство россиян не имеют накоплений
Концерты состоятся 2 ноября в ДК «Октябрь» и 9 ноября в ДК «Нефтяник». Их посвятили военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
В Самаре пройдут патриотические концерты «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
В ходе профилактического обследования специалисты выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сами патологии на ранних стадиях.
Углубленная диспансеризация помогает выявлять риски тромбообразования и другие осложнения COVID-19
Для зрителей вход свободный.
2 и 3 ноября в Самаре пройдёт супер-финал Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар", – подчеркнул губернатор во время встречи.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».
Новый просветительский проект Общества «Знание» познакомит молодежь с героями современной России
Присоединяйтесь к обсуждению.
Форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить актуальные вопросы сегодняшнего дня с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения
Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно.
Новые телевизоры от Сбера поступили в продажу
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.09
EUR 61.12
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

1 ноября 2022 19:47
134
"Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар", – подчеркнул губернатор во время встречи.

Во вторник, 1 ноября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Находясь в эти дни в Москве, Дмитрий Азаров добивается продвижения важных для области вопросов в Правительстве России по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, тогда Глава государства дал целый ряд поручений, направленных на опережающее развитие региона.

Во время личной встречи Спикер верхней палаты федерального парламента поинтересовалась у Дмитрия Азарова тем, как регион справляется с санкционным давлением, как решаются вопросы импортозамещения на предприятиях области.

Губернатор отметил, что влияние санкций стало ощутимым для экономики Самарской области – промышленно развитого, широко интегрированного во внешнеэкономические связи региона. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение и большая химия.

Тем не менее, благодаря личному участию Президента страны, своевременно принятым на федеральном и региональном уровне решениям по поддержке трудовых коллективов, целых отраслей региональной экономики удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию. В последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса.

«Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар, – подчеркнул губернатор во время встречи. – Масштабные несправедливые санкции коснулись, в первую очередь, таких технологически и промышленно развитых регионов, как Самарская область. Но сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года».

«С импортозамещением справляетесь, зависимость была большая?» – поинтересовалась у руководителя региона Валентина Матвиенко.

«Да, зависимость была заметная, несмотря на то, что в последние годы предпринимали усилия и постепенно вопрос импортозамещения решался. Но сейчас время технологического суверенитета, поэтому все компании над этим усиленно работают», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«АВТОВАЗ – ключевое предприятие для области. Ситуация выправляется?» – уточнила Председатель Совета Федерации.

«Да, выправляется, во-первых, благодаря поддержке Президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило АВТОВАЗу уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома, и в частности, ту работу, которую по поручению Валентины Матвиенко ведет Комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.

«Благодарю Вас, уважаемая Валентина Ивановна, за то, что постоянно держите вопросы поддержки автомобилестроения в зоне своего внимания. Для нашего региона это очень важно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области также отметил эффективность работы управленческой команды АВТОВАЗа во главе с Максимом Соколовым.

«В кратчайшие сроки найден целый ряд эффективных решений, которые позволили предприятию восстановить ритмичную работу. План на второе полугодие по выпуску автомобилей фактически выше, чем аналогичные показатели прошлого года», – рассказал Дмитрий Азаров.

В следующем году предприятие планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. Такого количества автомобилей завод давно не производил. «АВТОВАЗ дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства», – отметил глава региона.

Вместе с тем, говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, глава региона представил и дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.

Также на встрече глава региона и Спикер верхней палаты парламента обсудили исполнение поручений, которые были даны ранее в ходе дней Самарской области в Совете Федерации, на заседаниях профильных комитетов, в отношении поддержки самарского региона и отдельных проектов на территории области.

Хорошей традицией стало и проведение выездных заседаний комитетов СФ на самарской земле. Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Матвиенко за принятое решение о проведении 13 октября в Самаре выездного заседания комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Такие большие совещания позволяют глубже оценить ситуацию на местах, принять более точные и эффективные меры по поддержке того или иного сектора экономики.

Кроме того, стороны обсудили целый ряд вопросов по совершенствованию нормативной базы и подзаконных актов, которые регион планирует отработать совместно с Советом Федерации.

 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022, 19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий... Экономика
831
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
27 октября 2022, 16:39
Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Политика
1199
Федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры из разных городов России представили свои работы на суд компетентного жюри.
26 октября 2022, 19:24
Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» 
Федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры из разных городов России представили свои работы на суд... Политика
2107
В центре внимания
1 ноября 2022  19:47
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
124
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
263
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
259
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
234
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
523
Весь список