Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Губернатор Федорищев и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий встретились с Патриархом Кириллом

20 августа 2025 10:29
233
Губернатор поздравил митрополита и епископа с возведением в сан.

Во вторник, 19 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Москве. Глава региона принял участие в Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение состоялось в значимый для всего христианского мира день — светлый праздник Преображения Господня.

На Литургии было совершено возведение епископа Феодосия в сан митрополита Самарского и Новокуйбышевского. Также состоялось рукоположение архимандрита Кирилла (Умрилова) во епископа Отрадненского и Похвистневского.

По завершении богослужения состоялась аудиенция главы региона и возведенного в сан митрополита Феодосия с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По итогам встречи Вячеслав Федорищев отметил: «Для нашей области сегодня важный день – Самарская митрополия обрела нового главу. В наше непростое время Православная Церковь, как это было всегда, оказывает неоценимую помощь государству в достижении общенациональных целей, укрепляет дух защитников Отечества, сохраняет наши традиционные ценности. Значимый вклад в решение этих задач вносит Самарская митрополия, которая поддерживает гражданский мир и согласие в регионе, развивает межконфессиональный и межнациональный диалог, способствует укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения. Уверен, что эта работа будет успешно продолжена».

Губернатор поздравил митрополита и епископа с возведением в сан.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
19 августа 2025, 22:31
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского. Общество
499
Вячеслав Федорищев в Москве в технопарке «Сколково» анонсировал беспрецедентные меры региональной поддержки для разработчиков беспилотных систем.
14 августа 2025, 21:16
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев: «Обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем»
Вячеслав Федорищев в Москве в технопарке «Сколково» анонсировал беспрецедентные меры региональной поддержки для разработчиков беспилотных систем. Политика
1049
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
08 августа 2025, 16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие. Экономика
852
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
