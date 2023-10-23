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Объем финансирования мер поддержки семей с детьми в Самарской области в следующем году достигнет исторического максимума.
Губернатор Дмитрий Азаров заявил о выделении в 2024 году 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми Самарской области
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Губернатор Дмитрий Азаров заявил о выделении в 2024 году 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми Самарской области

23 октября 2023 16:32
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Объем финансирования мер поддержки семей с детьми в Самарской области в следующем году достигнет исторического максимума.

В понедельник, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами городов. Во время заседания обсуждались вопросы реализации национальных проектов, государственных программ, а также социально-экономического развития региона.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми в текущем году, а также планы на следующий. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева доложила, что на сегодняшний день действует 27 видов финансовых мер, в том в том числе 23 региональных и 4 федеральных. В 2024-м часть мер войдет в состав Единого пособия.

«Совокупный объем расходов консолидированного бюджета, направляемых на финансовые меры поддержки семьям с детьми – значительный. С 2017 года мы наблюдаем стремительный рост расходов более чем в 7 раз», – подчеркнула Регина Воробьева.

Наряду с финансовыми мерами поддержки, действуют и другие программы, в том числе по решению жилищных вопросов. «В Самарской области около 1 млрд рублей ежегодно направляется на обеспечение жильем молодых семей, компенсацию при рождении и усыновлении детей, а также процентов по ипотеке семьям, выбывшим из программы «Молодая семья» в связи с достижением 36-летнего возраста, – добавила руководитель областного министерства. – Кроме того, в регионе реализуется такое направление, как приобретение жилья семьям, имеющим шесть и более детей. Ежегодно такую поддержку получают более 1300 семей».

Таким образом на финансовую и нефинансовую поддержку 229 тысяч семей с детьми в этом году в общей сложности предусмотрено порядка 36 млрд рублей. В следующем году, согласно предварительным прогнозам, объем такой поддержки увеличится и достигнет 50,6 млрд рублей.

«Мы на протяжении всех последних лет значительно увеличиваем средства, выделяемые на меры социальной поддержки, и в первую очередь приоритизируем их по поддержке семей с детьми. Вы знаете, что и Президентом страны ежегодно принимаются дополнительные решения по увеличению мер поддержки семей с детьми. И регион, естественно, тоже здесь не отстает. Дополнительные средства мы с вами каждый раз предусматриваем в бюджете, предусматриваем фактически при каждом внесении изменений в бюджет. На будущий год эта сумма уже оценивается более чем в 50 миллиардов рублей – это исторический максимум. Никогда в истории таких цифр не было и близко. И прирост только по этой категории – дополнительно почти 15 миллиардов рублей. Это значительные средства, серьезный объем бюджетных расходов», – заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона заверил, что правительством области семьям с детьми и при дальнейшей работе будет уделяться особое внимание: «Мы последовательно будем увеличивать средства на поддержку семей с детьми и увеличивать в очень серьезных, опережающих размерах». Дмитрий Азаров поручил учесть этот аспект при рассмотрении проекта бюджета региона на предстоящий год, а также нацелил коллег на более эффективную работу по укреплению экономики, поддержке промышленных предприятий. «Без этого экономического базиса обеспечивать социальные гарантии просто невозможно. Многое зависит от эффективности работы правительства Самарской области, глав муниципальных образований», – сказал губернатор.

Эти и другие вопросы уже в ближайшее время будут рассмотрены на расширенном заседании правительства региона, где будут обсуждаться итоги и прогнозы социально-экономического развития Самарской области на следующий год.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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