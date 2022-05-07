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Губернатор Дмитрий Азаров высоко оценил уровень военной подготовки курсантов и выпускников ТГУ

7 мая 2022 17:52
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Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти. Здесь он принял участие в параде курсантов военного учебного центра ТГУ.

В субботу, 7 мая, Губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти. Здесь он принял участие в параде курсантов военного учебного центра Тольяттинского государственного университета, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня Тольяттинский государственный университет – единственный гражданский вуз в России, где ежегодно проходит собственный парад курсантов военного учебного центра. Этой традиции уже 15 лет. Каждый год, накануне 9 Мая, колонны курсантов проходят перед ветеранами, жителями города, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны. На площадь перед главным корпусом вуза выносится специально изготовленная точная копия Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине.

Губернатор поздравил всех присутствующих – офицеров и курсантов - с Днем Великой Победы.

«9 мая – святой праздник для нашего народа, для каждого гражданина Российской Федерации. 1418 дней и ночей длилась эта беспощадная война, и сегодня мы отдаем дань памяти павшим героям, людям, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны и победили. Мы отдаем дань памяти героическим труженикам тыла. Победа ковалась и приближалась каждый день - нашими земляками, которые ушли на фронт, и, конечно же, нашими земляками, которые героически трудились в тылу, делали все для фронта и для Победы. Мы вспоминаем всех замученных в концлагерях, умерших от голода и холода, всех, кто приближал эту Победу, но не смог дожить до нее. Мы с огромной благодарностью чтим всех героев-победителей, всех, кто еще с нами. Это люди, которые являются носителями Победного духа», - отметил Дмитрий Азаров.

Военный учебный центр ТГУ – преемник военной кафедры Тольяттинского госуниверситета (до 2001 года – Тольяттинского политехнического института, ТПИ). История военного обучения в Тольяттинском государственном университете началась 17 апреля 1967 года, когда приказом министра высшего, среднего и специального образования здесь была образована военная кафедра ТПИ.

В 2009 году на базе военной кафедры ТГУ открыли учебный военный центр по подготовке офицеров-артиллеристов для дальнейшей службы в рядах Вооружённых сил России по контракту. В 2010 году военная кафедра и учебный военный центр приказом ректора ТГУ были объединены в одно структурное подразделение – институт военного обучения Тольяттинского государственного университета. А в 2019 году было принято решение о преобразовании военных кафедр и учебных военных центров в военные учебные центры. Так в структуре Тольяттинского госуниверситета появился военный учебный центр.

За 55 лет в ВУЦ ТГУ было подготовлено более 12 тысяч выпускников – кадровых офицеров и офицеров запаса для ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации. Выпускники программ подготовки кадровых офицеров отправляются на службу по контракту с Министерством обороны РФ во все военные округа России. Выпускники прошлых лет сегодня участвуют в специальной военной операции на территории Украины.

В этом году в Параде курсантов ТГУ, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 600 курсантов военного учебного центра ТГУ. За их плечами - строевая подготовка под руководством офицеров-преподавателей.

Глава региона поблагодарил личный состав Военного учебного центра ТГУ за бережное отношение к памяти о великой войне.

«Мы не дадим никому переписать историю и забыть о великом подвиге нашего народа. Сегодня, когда у самых рубежей нашей Родины нацизм вновь поднял свою голову, наши доблестные воины, продолжая дело своих прадедов и дедов, встали на защиту нашего Отечества. Они так же не приемлют нацизм и все зло, которое он несет. Сегодня они там, чтобы мы жили в мире. Сегодня они там, чтобы остановить войну, которая 8 лет идет на Донбассе. Сегодня они там, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы никому в голову не приходило больше поднимать фашистские символы на свои знамена. И мы сердцем и душой с ними. И я очень горд тем, что здесь, в университете воспитываются и обучаются настоящие патриоты. Я уверен в каждом из вас. Каждый из вас готов сегодня встать на защиту нашего Отечества, - обратился к курсантам губернатор, отметив, что патриотическое воспитание, которое ведется в Самарской области, сегодня приводится в пример другим регионам. - Я уверен, что мы через десятилетия пронесем святую память о героях-победителях. Будем вспоминать и тех наших офицеров и солдат, которые сегодня отдают жизни во имя мирного неба над нашей головой».

После окончания Парада Дмитрий Азаров осмотрел учебно-лабораторный комплекс, где курсанты проходят подготовку.
Подполковник Дмитрий Солодовников сообщил, что сегодня ВУЦ оснащен современными средствами обучения: работает интерактивный лазерный тир, оборудован компьютерный артиллерийский полигон. Для обучения студентов работе со средствами навигации и радиосвязи получена специальная аппаратура, для проведения стрельб имеется стрелковый тир. Для обеспечения учебного процесса используется вооружение и военно-специальная техника.

«Рад познакомиться сегодня с вашим учебным центром. О том, насколько он востребован, говорит количество ваших выпускников, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Это высокая оценка деятельности вашего центра, и это говорит о высоком уровне подготовки. За это вам огромное спасибо», - поблагодарил губернатор.

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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