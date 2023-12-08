Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции

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В пятницу, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня Героев Отчества вручил государственные награды землякам, которые принимали участие в специальной военной операции.

Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны. «Мы чествуем многие поколения наших земляков – бесстрашных, сильных духом, способных на подвиг во имя Родины, во имя ближнего. Наши доблестные соотечественники, которые веками стоят на защите нашей страны, и сегодня являются примером для всего общества», – подчеркнул Дмитрий Азаров. На них равняются участники специальной военной операции, которые с отвагой и честью стоят на защите Родины, ведут борьбу с нацизмом.

«Сквозь годы наши защитники пронесли самое главное – любовь и искреннюю преданность своей Родине, любовь к нашему российскому народу. Они также, как их деды и прадеды, не страшась ни пуль, ни гибели, сражаются не ради наград, почестей и славы, а во имя торжества правды и справедливости, во имя мирного неба над нашей страной, – заявил Дмитрий Азаров. – И для нас, самарцев, огромная честь помогать приближать победу всеми возможными силами. Также, как это делали жители запасной столицы восемьдесят лет тому назад. Мы гордимся земляками, которые противостоят врагу на линии фронта, и в тылу. Уверен, что наше единство в мыслях и действиях, наша сплоченность вокруг нашего национального лидера, Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, поможет одержать победу над врагом, продемонстрировать всему миру, что никому не по силам покорить Россию. Мы непременно отстоим наше право жить и трудиться на родной земле в соответствии с теми ценностями и традициями, которые позволяют нам сохранять нашу национальную идентичность».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (посмертно) награжден начальник службы защиты государственной тайны Николай Мышкин. Дмитрий Азаров вручил награду его супруге. Участники церемонии почтили память погибшего защитника отечества минутой молчания.

Дмитрий Азаров вручил Орден мужества главному специалисту – эксперту военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Самары Николаю. Он с самых первых дней проведения специальной военной операции встал на защиту Родины. «Выполнял ряд важных задач, в том числе в пункте постоянной дислокации. В октябре прошлого года получил тяжелое ранение во время минометного обстрела, после чего была долгая реабилитация. Сейчас восстановился и продолжаю службу в военкомате, – отметил защитник. – Очень ощущается поддержка Самарской области – она на высоком уровне. Очень хорошо помогает госфонд «Защитники Отечества».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден командир отделения штурмового взвода мотострелковой роты 30 отдельной мотострелковой бригады Сергей. Он рассказал, что в зону проведения специальной военной операции отправился добровольно, по зову сердца. «Я не смог смотреть на все безобразие, которое творилось. Это было рвение души и сердца. Даже зная заранее, что я получу ранение, я все равно бы не остался в стороне, – подчеркнул он. – Сейчас мы часто созваниваемся с сослуживцами, боевыми товарищами, встречаемся, делимся своими успехами».

В завершении церемонии губернатор пообщался с военнослужащими и членами их семей, чтобы обсудить необходимость и потребность в дополнительной помощи со стороны региональных властей. «Если у вас есть какие-то вопросы, знайте, что мы всегда готовы помочь. Стоит задача, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, и она была не на словах. Если где-то на местах недосмотрели, не проявили должного уважения, участия, помощи, не стесняйтесь, готов лично поправить сбой. Регулярно бываю в зоне СВО, общаюсь с бойцами. Радостно слышать от них, что на семьи выходят представители общественных организаций, органы местной власти, депутаты, и поддержку семьи чувствуют», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев