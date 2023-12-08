Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 9 декабря в Самарской области ожидается мороз -30,-32 °С
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде.
МЧС СО: как избежать переохлаждения в морозную погоду
В целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности.
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины создания Союзного государства Беларуси и России
в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции

8 декабря 2023 14:49
127
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.

В пятницу, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня Героев Отчества вручил государственные награды землякам, которые принимали участие в специальной военной операции.

Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны. «Мы чествуем многие поколения наших земляков – бесстрашных, сильных духом, способных на подвиг во имя Родины, во имя ближнего. Наши доблестные соотечественники, которые веками стоят на защите нашей страны, и сегодня являются примером для всего общества», – подчеркнул Дмитрий Азаров. На них равняются участники специальной военной операции, которые с отвагой и честью стоят на защите Родины, ведут борьбу с нацизмом.

«Сквозь годы наши защитники пронесли самое главное – любовь и искреннюю преданность своей Родине, любовь к нашему российскому народу. Они также, как их деды и прадеды, не страшась ни пуль, ни гибели, сражаются не ради наград, почестей и славы, а во имя торжества правды и справедливости, во имя мирного неба над нашей страной, – заявил Дмитрий Азаров. – И для нас, самарцев, огромная честь помогать приближать победу всеми возможными силами. Также, как это делали жители запасной столицы восемьдесят лет тому назад. Мы гордимся земляками, которые противостоят врагу на линии фронта, и в тылу. Уверен, что наше единство в мыслях и действиях, наша сплоченность вокруг нашего национального лидера, Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, поможет одержать победу над врагом, продемонстрировать всему миру, что никому не по силам покорить Россию. Мы непременно отстоим наше право жить и трудиться на родной земле в соответствии с теми ценностями и традициями, которые позволяют нам сохранять нашу национальную идентичность».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (посмертно) награжден начальник службы защиты государственной тайны Николай Мышкин. Дмитрий Азаров вручил награду его супруге. Участники церемонии почтили память погибшего защитника отечества минутой молчания.

Дмитрий Азаров вручил Орден мужества главному специалисту – эксперту военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Самары Николаю. Он с самых первых дней проведения специальной военной операции встал на защиту Родины. «Выполнял ряд важных задач, в том числе в пункте постоянной дислокации. В октябре прошлого года получил тяжелое ранение во время минометного обстрела, после чего была долгая реабилитация. Сейчас восстановился и продолжаю службу в военкомате, – отметил защитник. – Очень ощущается поддержка Самарской области – она на высоком уровне. Очень хорошо помогает госфонд «Защитники Отечества».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден командир отделения штурмового взвода мотострелковой роты 30 отдельной мотострелковой бригады Сергей. Он рассказал, что в зону проведения специальной военной операции отправился добровольно, по зову сердца. «Я не смог смотреть на все безобразие, которое творилось. Это было рвение души и сердца. Даже зная заранее, что я получу ранение, я все равно бы не остался в стороне, – подчеркнул он. – Сейчас мы часто созваниваемся с сослуживцами, боевыми товарищами, встречаемся, делимся своими успехами».

В завершении церемонии губернатор пообщался с военнослужащими и членами их семей, чтобы обсудить необходимость и потребность в дополнительной помощи со стороны региональных властей. «Если у вас есть какие-то вопросы, знайте, что мы всегда готовы помочь. Стоит задача, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, и она была не на словах. Если где-то на местах недосмотрели, не проявили должного уважения, участия, помощи, не стесняйтесь, готов лично поправить сбой. Регулярно бываю в зоне СВО, общаюсь с бойцами. Радостно слышать от них, что на семьи выходят представители общественных организаций, органы местной власти, депутаты, и поддержку семьи чувствуют», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:    Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
06 декабря 2023, 22:09
В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики... Общество
428
Еще одной важной темой заседания стало обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году.
06 декабря 2023, 19:49
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в регионе в период новогодних праздников 
Еще одной важной темой заседания стало обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024... Политика
1028
05 декабря 2023, 23:31
Полпред Президента Игорь Комаров отметил самарский опыт в сфере защиты окружающей среды
Дмитрий Азаров принял участие в международном ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ», который на этой неделе проходит в Нижнем Новгороде. Политика
417
В центре внимания
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
125
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
116
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
303
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
196
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
214
Весь список