Губернатор Дмитрий Азаров провел в Самаре встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины в РФ

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В пятницу, 22 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайном. Предметом обсуждения стали возможности расширения двустороннего сотрудничества.

Визит Посла Аргентины в Самарскую область продлится несколько дней. В рамках запланированной программы уже состоялись встречи с представителями Торгово-промышленной палаты региона, а также студентами, обучающимися по направлению международных отношений. Глава региона, приветствуя Посла Аргентины в РФ, отметил, что данный визит, не являясь однодневным, подчеркивает внимание к Самарской области – одному из ведущих регионов России.

«Благодарю вас за вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами, и сегодня здесь, на самарской земле, в укрепление перспектив сотрудничества между Самарской областью и Аргентиной. Очень надеюсь, что ваш визит даст новый импульс и экономическому, и культурному, гуманитарному сотрудничеству между нашим регионом и Аргентиной, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы заинтересованы в расширении экономического сотрудничества и были бы рады принимать делегацию бизнес-сообщества страны Аргентины на самарской земле. Готов предоставить дополнительные возможности, чтобы вы больше узнали о нашем регионе».

Глава региона обозначил перспективные для сотрудничества направления Самарской области: это разработки в сфере новейших технологий, аэрокосмических технологий, беспилотной авиации, двигателестроения, производство сельхозтехники. «Также перспективы имеет и сотрудничество в сфере поставки топлива, продукции химии, нефтехимии, машиностроения», - добавил он.

Будучи впервые в Самаре, Эдуардо Антонио Зуайн выразил благодарность за организацию насыщенной программы визита. «Мне хотелось бы сказать слова благодарности в адрес этого прекрасного города и региона. Позвольте поблагодарить вас и вашу команду за программу, составленную для нас, - обратился он к Губернатору. - И я очень рад, что встреча получилась не протокольной, а рабочей. Это настоящая дипломатия 21 века».

Он подчеркнул: одна из задач, которая стоит перед посольством Аргентины, это установление связей между компаниями Самарской области и Аргентины. Так, по итогам встречи в Торгово-промышленной палате уже достигнута договоренность об обмене коммерческими предложениями.

На встрече обсуждался вопрос о возобновлении взаимодействия с провинцией Кордова. Три года назад эта работа была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Как отметил Эдуардо Антонио Зуайн, экономические профили Кордовы и Самарской области имеют определенное сходство – это сильный сельскохозяйственный и промышленный комплекс. «Со своей стороны предпримем усилия для восстановления документов, подготовленных для оформления соглашения», - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил заинтересованность в расширении сотрудничества между университетским сообществом, научными школами и производителями в рамках деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Потенциал для взаимного интереса имеют, по словам губернатора, высокотехнологичные разработки Самарского государственного технического и Самарского государственного медицинского университетов.

«Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке, образованию, обучению на территории региона. Хочу Вам сообщить, что буквально вчера Президент страны Владимир Владимирович Путин провёл президиум Госсовета, который был посвящён развитию кадрового потенциала. Большая сфера вопросов была связана именно с образовательными программами наших учреждений профессионального образования, высшего образования. Самарская область является одним из важнейших научно-образовательных центров страны. В ближайшее время мы приступаем к строительству нового международного студенческого кампуса на территории нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы имеем достаточно значительный опыт в обучении иностранных студентов, в том числе из Южной Америки, стран Латинской Америки. Были бы рады и этому аспекту сотрудничества».

«Я готов приложить усилия к тому, чтобы объединять интересы университетов Самары и университетов Аргентины. Нам необходимо провести тщательный анализ по всем сферам сотрудничества. У нас есть значительные интересы в технологической сфере, в сфере спутников. И мы очень хорошо знаем о большой компетенции Самарской области в этой сфере», - заверил посол.

Как важный аспект сотрудничества на встрече была отмечена сфера культуры. Стороны обсудили возможность создания культурного центра Южной Америки в Самаре - такое предложение было высказано в ходе встречи посла со студентами, обучающимися по специальности «международные отношения». Это способствовало бы установлению дружественных связей между Самарской областью и Аргентиной. «Я бы всерьез взялся за отработку этой идеи, тем более у нас есть молодые энергичные соратники в реализации этой идеи», - выразил согласие с предложением губернатор.

Дмитрий Азаров также рассказал о проведении Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю» в Самаре, который собрал участников из многих стран мира.

«Был бы рад, если в будущем мы бы имели возможность, чтобы в нашем фестивале приняли участие и коллективы из Аргентины. Мы знаем об усилиях аргентинских властей, дружественного аргентинского народа по бескомпромиссной борьбе с расползанием нацизма и антисемитизма. В современном мире не должно быть места идеям человеконенавистничества», - отметил глава региона.

«Я приложу усилия к тому, чтобы обеспечить участие Аргентины в культурном фестивале следующего года», - ответил посол.

Он подчеркнул, что в Аргентине очень большое русское сообщество. Это также имеет потенциал для укрепления дружественных связей между странами.



В завершение встречи Дмитрий Азаров пригласил Эдуардо Антонио Зуайна на завтрашний футбольный матч на «Солидарность Самара Арене» между «Крыльями Советов» и «Сочи». За самарский клуб выступает аргентинский нападающий Бенхамин Гарре.



«Аргентинский спорт занимает очень заметное место в мире, - подчеркнул Глава региона. - Ну, и конечно, футбол. Иногда кажется недосягаемым по уровню мастерства, изящества то, что показывают аргентинские футболисты. В нашей области работают сразу две детские футбольные академии – в Тольятти и Самаре. И мы были бы рады, если бы вы нам оказали содействие в приглашении тренеров из Аргентины для проведения обучающих семинаров. Обмен в этой сфере нам тоже, конечно, интересен».



«Это очень интересная возможность, - согласился посол. - Футбол в Аргентине – больше чем спорт, это вопрос социальной инклюзии».



Фото Светланы Осьмачкиной