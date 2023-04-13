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Губернатор Дмитрий Азаров представил возможности Самарской области российским и зарубежным инвесторам

13 апреля 2023 17:16
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Презентация Самарской области проходит сегодня в столице в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

Презентация Самарской области проходит сегодня в столице в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. В мероприятии участвуют представительства 12 государств, отечественного и зарубежного бизнеса, инвестиционных фондов, объединения предпринимателей.

Одна из ключевых задач презентации – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес-связей, продвижение продукции и разработок предприятий Самарской области. В программе - пленарное заседание, ряд тематических круглых столов.

Открывая пленарное заседание, губернатор Дмитрий Азаров заявил:

"Самарскую область действительно часто называют сердцем России. Биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба. Богатая история, удобное географическое положение, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди – все это позволило региону стать крупнейшим промышленным центром, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь страны. Важно отметить, что в это непростое время, которое нам пытаются сконструировать, мы становимся регионом повышенного президентского внимания. Глава государства связывает с Самарской областью особые надежды, что налагает на нас двойную ответственность. Мы готовы подтвердить статус Самарской области как опорного региона страны, способного на решение все более масштабных задач."

Глава региона отметил, что участие в презентации Самарской области - это прекрасная возможность для российских и зарубежных организаций ознакомиться с возможностями губернии, составить собственное мнение о перспективах сотрудничества.

"Вы можете наглядно убедиться в том, что наша область – динамично развивающийся, устремленный в будущее регион, благоприятный для реализации проектов любого уровня. Добро пожаловать с вашими проектами и идеями в Самарскую область!"

Источник sovainfo.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров Москва

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