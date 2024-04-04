Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в новые регионы встретился с защитниками Отечества и в очередной раз передал воинским подразделениям, где служат земляки, дополнительную технику, транспорт, спецсредства, снаряжение, гуманитарную помощь. Также глава региона обсудили с командирами воинских подразделений вопросы оказания поддержки Армии и бойцов.

Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с земляками, которые защищают Родину в зоне СВО. В ходе такого общения бойцы могут задать губернатору любые вопросы, например, касающиеся службы, реабилитации или помощи дома родным и близким. Передаются главе региона и запросы, заранее сформированные военнослужащими и воинскими соединениями, так как не все могут лично быть на встрече.

«Дорогие земляки, конечно, для нас очень важно, чтобы вы здесь чувствовали каждый день, что на родной земле о вас не забывают ни на минуту, что всегда заботятся о ваших семьях, родных и близких людях. - сказал Дмитрий Азаров, - Если есть запросы от военнослужащих из других субъектов страны, также не стесняйтесь задавать. Не раз приходилось подключаться, обращался к своим коллегам – губернаторам из других регионов. Они всегда откликаются и вопросы решают»

Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе активно ведут работу по поддержке военнослужащих и их семей.

«Вы знаете, мы активно работали в предыдущий период, а сейчас на это обращаем еще больше внимания. Дал поручение, чтобы в нашей Самарской области расширили понятие семьи военнослужащих, чтобы это были не только жены и дети, но и родители, братья, сестры, чтобы все были в фокусе нашего внимания по необходимой поддержке», - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что помощь защитникам Отечества оказываются властями всех уровней, общественными организациями, меценатами, жителями.

«Рад тому, что сегодня активно все муниципалитеты Самарской области, общественные организации, предприятия включены в работу по поддержке наших Вооруженных Сил. Конечно, речь идет не только о поддержке наших земляков, - сказал Дмитрий Азаров. - Понятно, что армия едина и в окопе делить людей по тому, откуда кто призывался, никто не собирается, но мы в первую очередь концентрируем свое внимание и помощь по тем воинским подразделениям, где проходят службу наши земляки. Хочу искренне поблагодарить представителей бизнеса и муниципалитетов, общественные организации, которые эту работу активно ведут, объединяя людей на своих территориях».

Глава региона подчеркнул: помощь будет продолжена.

«Уважаемые, дорогие земляки, конечно же, постараемся и впредь, как весь этот период, откликаться на ваши запросы по дополнительным спецсредствам, транспорту, обмундированию, средствам быта, экипировке, если это требуется, - отметил Дмитрий Азаров. - Запросы от воинских подразделений, потребность в тех или иных средствах будем сверять с командирами, руководством армии, потому что у них есть свой ресурс и резерв, они понимают потребность. Все, что необходимо в соответствии с вашими заявками, конечно же, будем стараться оперативно подготавливать и направлять. Работают у нас и уполномоченные организации, которые доставляют грузы, чтобы это все было быстро и оперативно».

В ходе встречи с Дмитрием Азаровым, которую вместе с ним проводил советник губернатора, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, бойцы обозначили потребность в поставке специализированного оборудования. Также бойцы обозначили еще ряд вопросов, в том числе личного характера. Глава региона дополнительно обсудил их с защитниками Отечества в индивидуальном порядке. Все просьбы земляков глава региона взял на контроль и в отработку. Дополнительно Дмитрий Азаров напомнил бойцам о возможности при необходимости организовать телемост с родными и близкими. Самарская область стала применять такую практику одной из первых. Защитники Отечества поблагодарили Дмитрия Азарова за внимание и поддержку, отметив, что для них это крайне важно.

«Такая поддержка нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова очень важна. Бойцы видят заботу о них, соответственно на 100% будут концентрироваться на том, чтобы выполнять свой священный долг, - отметил атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. - Они видят поддержку родного региона, поддержку главы региона, это дорогого стоит. Это видят и семьи, близкие наших ребят. Поверьте, для них это бесценно!».

После встречи с военнослужащими губернатор передал воинским подразделениям, где служат земляки, гуманитарные грузы, 10 транспортных средств, более 100 БПЛА, запасные части для машин, дополнительные спецсредства, снаряжение, амуницию, спецтехнику, средства быта. Все согласно запросам бойцов и по согласованию с командирами.

«Все, что бойцы запрашивали, мы предварительно отработали и передали. Поговорив с бойцами, собрали новые заявки на следующую отправку. Обязательно все подготовим в кратчайшие сроки и направим дополнительно. Отправки грузов из Самарской области происходят регулярно», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Бойцы ждут поддержки и получают ее. Самарская область точно не забывает про своих. У нас вся страна объединилась. Чувствуется, что нас любят, ценят, ждут, нами гордятся. Победа будет за нами!», - заявила военнослужащая с позывным Пантера.

В формировании грузов принимали участие меценаты, предприятия, общественные организации, различные учреждения, жители городов и муниципальных районов Самарской области. Машины для нужд СВО и отдельные гуманитарные грузы прибыли из Исаклинского и Сергиевского районов, их доставили главы муниципалитетов. В этот раз для передачи гуманитарной помощи и спецсредств на Донбасс приехали руководители компаний и предприятий, общественных и патриотических объединений.

Передача грузов проводилась централизовано. Все прибыло из Самарской области в безопасное место в тылу, откуда уже командиры воинских подразделений забирали груз в места дисклокации своих бойцов. Удобство такого формата отметили и те, кто привез гумгрузы, так и представители армии.

«Такая инициатива губернатора – это удобнее для всех по многим параметрам. Отмечу работу Дмитрия Игоревича Азарова в координации деятельности всех структур, органов власти, предприятий, волонтерских организаций. Координация – это основа успешной работы, важнейшая функция», - сказал Артем, руководитель одного из предприятий Самарской области, которое оказывает поддержку защитникам Отечества.

Для обсуждения вопросов дополнительного обеспечения подразделений, где служат самарцы, решения индивидуальных вопросов помощи землякам, Дмитрий Азаров встретился руководством и командирами армейских подразделений.

«Конечно, мы переживаем за все воинские коллективы, но в первую очередь за нашу родную вторую гвардейскую армию. У нас есть возможность обсудить, какие сейчас вопросы и потребности по дополнительному обеспечению, - сказал Дмитрий Азаров на встрече с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией, генералом-майором Рамилем Ибатуллиным. - Понимаю, что Министерство обороны всем необходимым обеспечивает, но дополнительные технические средства для создания бытовых условий для бойцов, расходный материал – все это готов обсудить, а в ближайшие дни по вашему запросу оперативно доставить, дополнительно к тому, что сейчас привезли. И в дальнейшем будет работать так».

Командующий обозначил потребность в дополнительных БПЛА, особо отметив эффективность именно самарских разработок.

«В ходе авдеевской операции именно дроны, которые нам привез фонд «Звезда и лира», первыми подбили танки «Брэдли»», - отметил Рамиль Ибатуллин.

«На этом и сконцентрируемся, - подчеркнул губернатор Самарской области. - По вашему запросу определим, какие типы дронов являются наиболее востребованными и эффективными. Привезли сейчас 100 БПЛА и еще порядка 100 единиц в ближайшее время привезем».

Вопросы дополнительного обеспечения и поддержки самарских защитников Отечества Дмитрий Азаров обсудил и на встрече с командующими других воинских соединений, в составе которых выполняют задачи СВО жители нашего региона.

Ведется работа и по модернизации инфраструктуры. Прибыв в Снежное ДНР, город побратим Самарской области, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с Андреем Колотовкиным и главой города Снежное Сергеем Ермаковым осмотрел здание военного комиссариата ДНР по Снежнянско-Торезскому району. В прошлом году усилиями самарских строителей здесь был выполнен частичный ремонт, в том числе сделали новую крышу, поменяли окна, тем самым обеспечив тепловой контур здания.

«Рад, что мы оказали помощь в приведении в порядок здания военкомата. Главные проблемы уже решили – кровля, окна, тепловой контур закрыли. Теперь надо красоту навести. Постараемся в этом помочь, с главой города Снежное еще обсудим наши планы, если надо скорректируем их на текущий год», - отметил Дмитрий Азаров.

Начальник военного комиссариата ДНР по Снежнянско-Торезскому району Александр Волков выразил благодарность Дмитрию Азарову не только за проведенный ремонт здания военкомата, но и за поставку новой офисной и компьютерной техники, которая сделала работу сотрудников гораздо более удобной и быстрой. Сейчас идет обустройство помещения серверной.

«Большое вам спасибо за новую технику, потому что на старую без слез было смотреть невозможно, нам было очень тяжело», - признался начальник военкомата.

Дмитрий Азаров также поздравил коллектив военного комиссариата ДНР по Снежнянско-Торезскому району с наступающим Днем сотрудников военных комиссариатов, который отмечается 8 апреля. Глава Самарской области отметил, что помощь будет продолжена.

«Понятно, что в нынешних условиях, а для жителей ДНР это особенно понятно, на военкоматах особая нагрузка. Особое внимание мы уделяем военкоматам и в Самарской области. Помогаем и будем помогать, понимая, насколько сегодня это важно, - сказал Дмитрий Азаров. - Здесь, конечно, на героической земле Донбасса постараемся помочь, чтобы здание военкомата было приведено в должное состояние».

С наступающим праздником коллектив военкомата также поздравили Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и глава города Снежное Сергей Ермаков, который отметил значимость помощи Самарской области.

«Дмитрий Игоревич спасибо, что приехали, вы часто приезжаете. Это очень важно для нас, что наш шеф-регион помогает нам очень сильно», - сказал Сергей Ермаков.

«Мы не говорим подшефный, а говорим братский город Снежное. Мы первый субъект РФ, который подписал соглашение о партнерстве с территорией Донбасса, я очень рад, что это город Снежное, - подчеркнул губернатор. - Замечательный город, замечательные люди, которые отстаивают свое право жить по заветам предков и свою землю. А мы во всем поможем, чтобы здесь быстрее навести порядок в понимании мирной жизни. Порядок здесь есть, потому есть правильные командиры, а помочь создать условия мирной жизни – мы поможем. Уже сделали многое и, уверен, многое еще сделаем».

Фото Ольги Павловской