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Губернатор Дмитрий Азаров и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудили развитие энергетического комплекса Самарской области 

11 марта 2024 21:07
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Сегодня стороны обсудили, как реализуются обозначенные в ходе совещания направления совместной работы.

В понедельник, 11 марта, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Встреча прошла в развитие совещания, которое министр провел в ходе визита в Самарскую область 16 февраля.  

Сегодня стороны обсудили, как реализуются обозначенные в ходе совещания направления совместной работы. Среди них – создание и модернизация энергетической инфраструктуры, подготовка кадров для отрасли, а также поставка оборудования и продукции, произведенной в нашем регионе, для энергетического комплекса страны. Отдельно обсудили инвестиционные планы компаний, входящий в отрасль, в нашем регионе.  

Сегодня же Дмитрий Азаров встретился с Генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. На встрече обсуждалось участие компании в ключевых инфраструктурных проектах, электроснабжении новых жилых и производственных объектов.

 

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РФ

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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