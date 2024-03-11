Губернатор Дмитрий Азаров и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудили развитие энергетического комплекса Самарской области 

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В понедельник, 11 марта, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Встреча прошла в развитие совещания, которое министр провел в ходе визита в Самарскую область 16 февраля.

Сегодня стороны обсудили, как реализуются обозначенные в ходе совещания направления совместной работы. Среди них – создание и модернизация энергетической инфраструктуры, подготовка кадров для отрасли, а также поставка оборудования и продукции, произведенной в нашем регионе, для энергетического комплекса страны. Отдельно обсудили инвестиционные планы компаний, входящий в отрасль, в нашем регионе.

Сегодня же Дмитрий Азаров встретился с Генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. На встрече обсуждалось участие компании в ключевых инфраструктурных проектах, электроснабжении новых жилых и производственных объектов.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РФ