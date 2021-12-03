Я нашел ошибку
Главные новости:
В ноябре компании понизили рейтинг из-за нарушения нормативных требований к соотношению собственных активов и обязательств.
Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхования»
По итогам первой части турнира "Крылья" заняли 4 место в турнирной таблице.
Молодежка "Крыльев Советов" на своём поле уступила московскому "Динамо" в последнем матче в году - 1:2
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре заключена под стражу женщина, обвиняемая в убийстве своей малолетней дочери
Осужденный совершил побег из-под охраны временного караула.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ИК-6 после побега осужденного
В сквере Аксаковых у входной группы со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня.
В Самаре сквер Аксаковых украсили к Новому году 
Подписание соглашения стало итогом большой подготовительной работы региональных властей, направленной на улучшение качества жизни самарцев.
Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве
Он был задержан в Безенчуке и доставлен в отдел полиции Самары.
Сбежавший из колонии в Самарской области заключенный задержан
Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.
Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве

3 декабря 2021 21:03
172
Подписание соглашения стало итогом большой подготовительной работы региональных властей, направленной на улучшение качества жизни самарцев.

Сократить непригодный для проживания жилищный фонд и нарастить объемы строительства – одна из главных целей заключенного в Москве соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В пятницу, 3 декабря, подписи в документе поставили Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда Константин Цицин.

«Это еще один шаг на пути взаимодействия с Фондом, – отметил Дмитрий Азаров. – Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у Фонда есть заинтересованность в нашем развитии».

Губернатор последние дни уходящей недели находится в Москве с рабочей поездкой, отстаивая интересы Самарской области на федеральном уровне по самым различным направлениям. Подписание соглашения между Правительством области и Фондом стало итогом большой подготовительной работы региональных властей, направленной на улучшение качества жизни самарцев. Налаженное сотрудничество сегодня было закреплено в соглашении с Фондом.

Глава региона поблагодарил Константина Цицина за проделанную предварительную работу. «Соглашение очень важно для комплексного развития территорий, – отметил Дмитрий Азаров. – Это соглашение непосредственно связано с реализацией проекта, под который мы получили средства инфраструктурного бюджетного кредита – на завершение строительства первой ветки метро. Это дополнительная транспортная артерия, которая позволит обеспечить доступность центра города для территорий, над которыми мы вместе работаем по комплексному развитию. Экономический эффект – налицо, но самое главное – социальный эффект. Это новое, комфортное жилье для жителей Самарской области».

Согласно документу, Фонд будет оказывать содействие региону в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение общего объема ввода жилья, повышение уровня комфортности городской среды.

«Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно – они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих – на этих территориях будет возведено почти 260 тыс.кв.м. комфортного и безопасного жилья. Это очень важно для развития городской инфраструктуры в Самаре, – подчеркнул Константин Цицин. – Мы обсудили с Губернатором Самарской области многие другие вопросы, и, конечно, понимаем, что Самаре необходимо развитие, а освоение новых территорий – это именно то, что сегодня нужно практически каждому городу-миллионнику. Поэтому, я надеюсь, что благодаря этому соглашению мы сможем реализовать наши планы по развитию и других территорий в регионе, и жители Самарской области увидят эффект от этой работы».

В рамках КРТ будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что территории комплексного развития будут расположены как в центральных, так и в других районах города, вдоль первой линии метрополитена. Стоит отметить, что Федеральный Закон о комплексном развитии территории был принят в декабре 2020 года. Он позволил установить единый механизм КРТ, в том числе в вопросах реновации существующего жилого фонда. Самарская область одна из первых в стране разработала и утвердила нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы внедрения КРТ в регионе.

Областным Правительством совместно с администрацией города Самары инициирован запуск 1-ой и 2-й очередей внедрения механизма комплексного развития территории жилой застройки в столице региона, в рамках которой будет построено 260 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что в области с января 2019 по декабрь 2021 года расселено около 5000 человек из почти 84 тысяч квадратных метров непригодного для проживания помещений.

 

Фото:  правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения.
03 декабря 2021, 19:51
Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона
В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения. Политика
148
Вопросы поддержки, реабилитации и социализации людей с ограничениями в здоровье всегда являются приоритетными направлениями в работе Правительства области.
03 декабря 2021, 19:35
Дмитрий Азаров встретился с лауреатами именных премий Губернатора, приуроченную к Международному дню инвалида
Вопросы поддержки, реабилитации и социализации людей с ограничениями в здоровье всегда являются приоритетными направлениями в работе Правительства области. Общество
228
Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, чувствовать себя в обществе комфортно и спокойно.
03 декабря 2021, 16:21
Обращение губернатора Дмитрия Азарова по случаю Международного дня инвалидов
Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, чувствовать себя в обществе комфортно и спокойно. Общество
241
В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
299
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
412
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
283
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
313
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
719
Весь список