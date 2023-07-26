Госдума завершила весеннюю сессию

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Госдума в среду, 26 июля, провела финальное заседание весенней сессии. В конце выступил ее спикер Вячеслав Володин. Он объявил о закрытии весенней сессии палаты. Следующую неделю депутаты проведут в регионах.

Вячеслав Володин во время своего выступления сообщил, что за весеннюю сессию было принято 77 законов. Удалось выстроить единую систему мер поддержки. Также введены льготы.

Володин обратил внимание на то, что приоритетом работы Госдумы в весеннюю сессию стала поддержка участников спецоперации и членов их семей.

В августе депутаты Госдумы намерены провести выездные совещания на "Ростсельмаше" и Кировском заводе. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сельского хозяйства в Тверской области, сообщает ТАСС.

Днем ранее Госдума одобрила меры, касающиеся призыва и мобилизации, пишет Смотрим.