Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры

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Собственников предлагают обязать предоставлять доступ сотрудникам газовой службы к оборудованию. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 26 февраля, пишет "Парламентская газета".

Документом устанавливается обязанность собственников и нанимателей жилых помещений обеспечивать доступ для проведения указанных работ. В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд.

При этом законопроектом предлагается сократить с 30 до 12 дней сроки рассмотрения судами заявлений организаций газового обслуживания об отказе в доступе к оборудованию. Также предлагается процедура немедленного исполнения таких судебных решений.

Как отметили авторы инициативы, препятствование работе специалистов создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников.

Кроме того, на специализированную организацию возлагается обязанность уведомлять жильцов квартир или домов о проведении работ в порядке, установленном Правительством.