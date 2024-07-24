Госдума одобрила дисциплинарный арест для бойцов СВО за ношение гаджетов

103

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправку, согласно которой ношение военными в зоне спецоперации во время службы гаджетов, позволяющих передавать онлайн данные геолокации, будет считаться грубым дисциплинарным проступком. Соответствующие поправки в закон, наделяющие командиров в зоне СВО дополнительными полномочиями, были внесены ко второму чтению, пишут "Известия".

Инициатива предполагает запрет на применение электронных устройств в личных целях.

За проступок бойцам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток по решению командиров воинских частей, следует из принятой депутатами поправки.