Глава областного департамента общественной безопасности покинул пост

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Юрий Иванов покинул пост главы департамента по вопросам общественной безопасности. Данную информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Фамилия Иванова уже исчезла из раздела "Руководство" на страничке департамента в Интернете. Временно исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Андрей Белоусов, руководящий одним из управлений в данной структуре, пишет Волга Ньюс.

Напомним, Юрия Иванова назначили на эту должность в мае 2013 года. До того он три года возглавлял региональное управление МЧС.