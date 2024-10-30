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Флаг Самарской области с подписями участников СВО, самарских студентов и волонтеров отправится на передовую
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Флаг Самарской области с подписями участников СВО, самарских студентов и волонтеров отправится на передовую

30 октября 2024 17:55
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Участники мероприятия написали на флаге Самарской области слова поддержки и благодарности героическим землякам, которые продолжают выполнение своего воинского долга.

Организовали церемонию передачи самарского знамени землякам «за ленточку» активисты «Молодой Гвардии» в Штабе Общественной поддержки «Единой России».

Право оставить свои подписи первыми на флаге Самарской области получили  ветераны и участники СВО: депутат Думы городского округа Тольятти Александр Шарков, депутат Думы Новокуйбышевска Константин Красильников, активист «Молодой Гвардии», самарец Александр Наумов.

Героические земляки встретились в Штабе общественной поддержки с волонтёрами «Единой России», студентами военных кафедр самарских вузов СамГТУ и СНИУ им. С.П.Королева, студентами колледжей  и активом  «Молодой Гвардии»,  рассказали ребятам о своём участии в специальной военной операции, о боевом пути, о том, «Годы, проведённые на военной службе, несмотря ни на что - для меня это семь счастливых лет. Убираются все внешние факторы, остаётся только самое главное», - рассказал самарским студентам участник СВО, ветеран боевых действий, председатель Самарской региональной общественной организации «Возвращение», а теперь народный избранник и депутат фракции «Единой России» Александр Шарков.

Сейчас Александр помогает землякам - участникам СВО вернутся к мирной жизни: «ПТСР - это не только ранения и контузии, это когда многое приходится начинать сначала: учится ходить, говорить, жить. Все заново».

Депутат -единоросс  активно поддерживает тольяттинскую команду по следж-хоккею, и гордится тем, что 10 спортсменов с ранениями различной степени тяжести не только смогли найти себя в новом качестве,  но вошли в сборную страны. Рассказал Александр и о том, как удалось благоустроить 3 гектара земли под Тольятти для отдыха бойцов спецоперации и членов их семей.

«История помощи бойцам не заканчивается. После армии моё мировоззрение очень изменилось, я стал замечать то, чего не видел раньше. Я начал вникать и понял, что это все можно изменить. Я могу привести в порядок свой двор, а другой человек приведёт в порядок свой уголок. Так и поменяется наш город, наша страна» - уверен Александр Шарков. С ним солидарны и Константин Красильников, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия», депутат Думы Новокуйбышевска, ветеран боевых действий в Чечне,  боец подразделения «Гром-Каскад», и участник СВО, заместитель руководителя местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Ленинском внутригородском районе Самары Александр  Наумов, который в ближайшем времени снова отправится на передовую.  

Участники мероприятия написали на флаге Самарской области слова поддержки и благодарности героическим землякам, которые продолжают выполнение своего воинского долга.

«Самара присоединилась к масштабной акции поддержки участников специальной военной операции под названием «Флаг для СВОих». Каждое слово, каждый знак на этом полотне - это частицы наших сердец, нашего тепла и любви, от каждого активиста, от каждого жителя нашего региона», - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» в Самарской области Антон Родионов.

Знамя Самарской области  отправится в Москву, куда будут доставлены флаги со всех регионов России, а затем - в  зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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