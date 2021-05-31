Федеральный эксперт: предварительное голосование в СО показало высокий уровень доверия людей к губернатору и «Единой России»

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Предварительное голосование «Единой России», завершившееся 30 мая, в Самарской области было организовано на высоком уровне. Как отметил заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Андрей Парфенов, регион продемонстрировал рекордную явку, которая, в свою очередь, стала показателем доверия жителей к губернатору и «Единой России».

«Дмитрий Азаров как лидер партии в регионе, как руководитель Самарской области, безусловно, пользуется масштабной поддержкой у людей. Предварительное голосование в регионе организовывалось и проходило в фокусе внимания губернатора, он требовал, чтобы процедура была максимально открытой и прозрачной — и избиратели это оценили. Активисты партии смогли выполнить все эти поручения, благодаря этому и удалось привлечь к процессу голосования настолько много жителей губернии», — подчеркнул Андрей Парфенов.

Он добавил, что на активность избирателей повлияло и количество кандидатов, и их принадлежность к самым разным сферам жизни: в областной список вошли не только опытные политики и действующие депутаты, но и волонтеры, общественники, врачи, представители крупных трудовых коллективов.

«Многие люди голосовали за тех, кого знают, с кем работают, кому уже доверяют в повседневной жизни. Это, без сомнений, повысило и степень доверия ко всему процессу голосования», — добавил Андрей Парфенов.

Замруководителя ЦИК также отметил спокойный фон предварительного отбора кандидатов в губернии — за процедурой внимательно следили в федеральном оргкомитете, а также в партиях, с которыми «Единой России» предстоит конкурировать на осенних выборах в Госдуму и губернскую думу. При этом ни одного нарушения в области не зафиксировано, онлайн-голосование также прошло без сбоев.

«На федеральном уровне мы фиксировали попытки нарушить ход голосования, были атаки на официальный сайт — это, помимо всего прочего, свидетельствует о том, что процедура вызывает повышенный интерес не только внутри «Единой России». Остановить или затормозить процесс злоумышленникам не удалось: и сейчас каждый избиратель может проверить, зарегистрировано ли его волеизъявление. Предварительное голосование в этом году не оставило поводов для сомнений в своей честности и прозрачности», — сказал Андрей Парфенов.

Жители Самарской области активно участвовали в отборе кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы: участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании. Итоговый результат подтвердил это цифрами: всего в голосовании приняли участие 355 483 избирателя. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в регионе.

Также Парфенов напомнил, что родина процедуры конкурентного предварительного голосования фактически находится именно в Самаре, так как в 2010 году конкурентный - экспериментальный партийный праймериз позволил определиться с кандидатом на пост мэра Самары, которым в последствии стал действующий губернатор Дмитрий Азаров. Поэтому такая высокая явка в Самарской области не случайность, а закономерность.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. Ожидается, что в Самарской области его результаты огласят уже 31 мая. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят участники Съезда партии — он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения «Единой России». Единый день голосования пройдет в сентябре.

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"