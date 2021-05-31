Федеральный эксперт: предварительное голосование в СО показало высокий уровень доверия людей к губернатору и «Единой России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.
Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".
Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Федеральный эксперт: предварительное голосование в СО показало высокий уровень доверия людей к губернатору и «Единой России»

31 мая 2021 17:19
251
Отбор кандидатов на выборы был хорошо организован, привлек большое количество избирателей и продемонстрировал прозрачность и честность подсчета голосов, отметил Андрей Парфенов.

Предварительное голосование «Единой России», завершившееся 30 мая, в Самарской области было организовано на высоком уровне. Как отметил заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Андрей Парфенов, регион продемонстрировал рекордную явку, которая, в свою очередь, стала показателем доверия жителей к губернатору и «Единой России».

«Дмитрий Азаров как лидер партии в регионе, как руководитель Самарской области, безусловно, пользуется масштабной поддержкой у людей. Предварительное голосование в регионе организовывалось и проходило в фокусе внимания губернатора, он требовал, чтобы процедура была максимально открытой и прозрачной — и избиратели это оценили. Активисты партии смогли выполнить все эти поручения, благодаря этому и удалось привлечь к процессу голосования настолько много жителей губернии», — подчеркнул Андрей Парфенов. 

Он добавил, что на активность избирателей повлияло и количество кандидатов, и их принадлежность к самым разным сферам жизни: в областной список вошли не только опытные политики и действующие депутаты, но и волонтеры, общественники, врачи, представители крупных трудовых коллективов. 

«Многие люди голосовали за тех, кого знают, с кем работают, кому уже доверяют в повседневной жизни. Это, без сомнений, повысило и степень доверия ко всему процессу голосования», — добавил Андрей Парфенов. 

Замруководителя ЦИК также отметил спокойный фон предварительного отбора кандидатов в губернии — за процедурой внимательно следили в федеральном оргкомитете, а также в партиях, с которыми «Единой России» предстоит конкурировать на осенних выборах в Госдуму и губернскую думу. При этом ни одного нарушения в области не зафиксировано, онлайн-голосование также прошло без сбоев. 

«На федеральном уровне мы фиксировали попытки нарушить ход голосования, были атаки на официальный сайт — это, помимо всего прочего, свидетельствует о том, что процедура вызывает повышенный интерес не только внутри «Единой России». Остановить или затормозить процесс злоумышленникам не удалось: и сейчас каждый избиратель может проверить, зарегистрировано ли его волеизъявление. Предварительное голосование в этом году не оставило поводов для сомнений в своей честности и прозрачности», — сказал Андрей Парфенов. 

Жители Самарской области активно участвовали в отборе кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы: участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании. Итоговый результат подтвердил это цифрами: всего в голосовании приняли участие 355 483 избирателя. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в регионе. 

Также Парфенов напомнил, что родина процедуры конкурентного предварительного голосования фактически находится именно в Самаре, так как в 2010 году конкурентный - экспериментальный партийный праймериз позволил определиться с кандидатом на пост мэра Самары, которым в последствии стал действующий губернатор Дмитрий Азаров. Поэтому такая высокая явка в Самарской области не случайность, а закономерность.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. Ожидается, что в Самарской области его результаты огласят уже 31 мая. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят участники Съезда партии — он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения «Единой России». Единый день голосования пройдет в сентябре. 

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: большое количество избирателей предварительное голосование

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской области.
31 мая 2021, 14:22
Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской... Политика
391
По данным на 20:00 в регионе проголосовали 355 483 избирателя, это — результат семи дней голосования онлайн и офлайн.
30 мая 2021, 22:32
Рекордная явка: в Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
По данным на 20:00 в регионе проголосовали 355 483 избирателя, это — результат семи дней голосования онлайн и офлайн. Политика
720
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021, 10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Поддержать потенциальных кандидатов в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы в течение всего воскресенья жители региона смогут в онлайн и... Выборы в Самарской области
692
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
277
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
261
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
396
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1500
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
776
Весь список