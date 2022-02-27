Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России
В Минобороны РФ сообщили о захваченных в плен российских военных. 
В Минобороны сообщили о погибших в ходе специальной военной операции
Никто не пострадал, дети покинули машину самостоятельно.
Четверо подростков на автомобиле провалились под лед в Подмосковье
Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет
Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.
В Белоруссии заявили, что украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с Россией
Путин поздравил Татьяну Догилеву с днем рождения.
Народной артистке России Татьяне Догилевой 65 лет
Ему было 77 лет.
Умер народный артист России Борис Соколов
В Самаре за сутки заболели 1358 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России

27 февраля 2022 21:13
95
Этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
361
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
978
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
760
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
790
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
688
Весь список