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«Это будет определять качество жизни на десятилетия»: российский эксперт о выступлении Дмитрия Азарова в ООН и задачах устойчивого развития

7 декабря 2021 19:18
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Политолог Дарья Кислицына подчеркнула, что участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства региона.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына подчеркнула, что участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства региона по развитию родной земли, которые оно ставит прежде всего перед самим собой.

6 декабря 2021 года на площадке ООН в Женеве в формате видеоконференции состоялась презентация Самарской области. Дмитрий Азаров рассказал представителям ООН о достижениях региона и о перспективных проектах, в том числе международного масштаба, которые реализуются на территории области.

Политолог Дарья Кислицына отметила важность этого события для ключевого региона и России в целом, ведь фактически, Губернатору доверили представлять интересы страны через результаты конкретной территории. 

- Это, на мой взгляд, говорит о статусе региона с точки зрения его социально-экономического развития и ориентации на глобальную повестку, связанную с развитием и будущим. А также о масштабности целей руководства региона, которые оно ставит перед самими собой.

Эксперт отметила, что ключевая повестка, о которой говорили на встрече – устойчивое развитие региона. Это то, что будет определять качество жизни в ближайшие десятилетия.

Дарья Кислицына подчеркнула, что социальное самочувствие жителей Самарской области заметно улучшилось:

- Изменения очевидны в сфере здравоохранения, социальной сфере: идёт строительство больниц, школ, детских садов. Это все примеры того, как глобальная повестка, казалось бы, где-то высоко и не сильно связана с нашей повседневной жизнью, но на самом деле отражается на очень конкретных вещах, связанных с нашей жизнедеятельностью и благополучием.

Кроме того, политолог отметила и достижения региона в вопросах экологии, которые сейчас так остро обсуждаются в разрезе мировой повестки:

- Существенно сократилось количество выбросов, переход на зеленую экономику, новые типы производств, новые типы экономики.

Политолог подчеркнула лидерство Самарской области и в реализации нацпроектов:

- Выведение региона на такой уровень невозможно без конкретных социально-экономических улучшений. Регион - один из лидеров по реализации нацпроектов совокупно по стране. Нахождение Самарской области последние годы под руководством Дмитрия Игоревича в топе регионов по инвестклимату - это все заслуги системных продуманных шагов и комплексных изменений в экономической и общественно-политической среде.

Один из масштабных проектов региона – строительство моста через Волгу. Он станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Дарье Кислицыной этот проект особенно запомнился во время презентации Дмитрия Азарова:

- Мне больше всего резонирует проект с мостом, потому что есть здесь очень много пластов, в том числе цивилизационный - по соединению Европы и Азии. Много всего получает регион от реализации этого проекта. Однако этот проект имеет и более широкий контекст, он очень масштабный с точки зрения того, что после нас останется.

Эксперт призналась, что не раз бывала в Самарской области по рабочим вопросам и поделилась впечатлениями:

- Главное, что мне запомнилось – уровень и динамика развития региона. Самара - инновационный, промышленный, образовательный, культурный лидер страны. И в последние годы во всем на высоте. У меня есть друзья, которые переезжают жить в Самару. У вас очень разнопланово, интересно, очень много на улице счастливых людей. Это означает, что есть все возможности для комфортной жизни и самореализации.

 

Фото:   Фото: Дарья Кислицына / instagram.com / СОВА

Теги: Акценты

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