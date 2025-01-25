Еще один гуманитарный конвой готов уйти из Самарского региона в Курскую область

17 тонн – такой общий вес очередной гуманитарной помощи. В первую очередь этот груз пойдет в пункты временного размещения для жителей, которые сейчас эвакуированы из приграничных районов Курской области, рассказал руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов, член координационного совета МГЕР, член регионального политсовета «Единой России».

«Сегодня отправляем груз, который собран был местными штабами «Молодой гвардии», местными отделениями партии «Единая Россия» и, конечно же, студентами Сегодня Татьянин День. С нами сегодня много студентов, студенты колледжей, вузов: нашего опорного Самарского госуниверситета, Самарского Политеха. Студенты абсолютно разные, но все - с искренним желанием помочь», - отметил Антон Родионов.

О потребностях жителей самарцы узнают от коллег - единороссов из Курской области. С ними самарские единороссы постоянно на связи.

За последние два месяца это уже седьмая отправка гуманитарного груза. За весь период мы отправили свыше 130 тонн гуманитарной помощи только за последние 2 месяца. И, конечно же, если будет потребность дальше, эту работу мы будем только продолжать», - уверен руководитель регионального Штаба «Молодой Гвардии».

Напомним, что активисты и волонтеры партии собрали гумгруз по инициативе Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева, который поручил дополнительно сформировать 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Курской области, пунктов временного размещения и для наших бойцов, освобождающих населённые пункты на временно оккупированных территориях.