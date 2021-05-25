«Единая Россия» заявила основные положения предвыборной программы на форуме «Защита. Забота. Развитие», состоявшемся в СО

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С чем партия идет на выборы и что готова делать для людей, обсудили на Первом гражданском форуме социальных инициатив «Защита. Забота. Развитие». Главный вектор обозначен Дмитрием Азаровым — человекоцентричность.

Более 2000 человек приняли участие в Первом форуме гражданских социальных инициатив, который состоялся в Самарской области 24 мая по инициативе регионального отделения «Единой России». Партия предложила своим единомышленникам выступить с конкретными идеями по улучшению жизни в губернии — их подробно обсудили с экспертами и уже взяли в работу. Лучшие предложения станут частью обновленной Стратегии опережающего развития региона – Стратегии лидерства и Народной программы "Единой России" на выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Выборы пройдут в сентябре.

«Для нас принципиально то, что по каждому вопросу, по каждому решению мы советуемся с нашими жителями. Именно поэтому так многочисленны и участники этого форума. Это откровенный, предметный, деловой разговор по наиболее актуальным вопросам общественно-политической, социально-экономической жизни Самарской области. На повестке — задачи регионального отделения партии по реализации апрельского Послания президента России, нашего национального лидера Владимира Путина. Дальнейшие шаги по воплощению в жизнь комплексной социально-экономической Стратегии лидерства, сформированной вместе с жителями Самарской области при самом активном участии активистов «Единой России». Идет время, оно ставит перед нами новые задачи, их ставят перед нами люди», — сказал Дмитрий Азаров, открывая пленарную часть Форума.

О партийном контроле проектов по ремонту и модернизации учреждений здравоохранения говорили в ходе работы секции «Защита. Забота. Социальные проекты партии – фундамент человекоцентристской политики власти в регионе».

«Каким бы талантливым ни был врач, без современной аппаратуры он не сможет провести диагностику на должном уровне, и соответственно, назначить правильное лечение. Сейчас в поликлиниках врачи часто пользуются старым оборудованием, которое устарело как морально, так и физически. Из-за поломок больным часто приходится ждать несколько недель, когда подойдет очередь на необходимое исследование, что, естественно, порождает вполне закономерное недовольство людей. В новом оборудовании нуждаются не только врачи-диагносты, но и хирурги, физиотерапевты, стоматологи», — отметила кандидат предварительного голосования «Единой России» Анна Дубасова.

Среди других предложений — разработка партийной программы поддержки молодых кадров в сферах здравоохранения, социальной работы, образования, а также комплекс мер, направленных на повышение престижа профессий врача и медсестры в регионе. В повестке обсуждения значился и проект «Наставничество», в рамках которого всем партийцам предложено оказывать помощь в становлении и социализации детям-сиротам.

Волонтеры Самарской области в рамках секции, посвященной развитию добровольчества в губернии, предложили масштабировать на весь регион образовательный проект тольяттинской активистки, кандидата предварительного голосования «Единой России» в Госдуму Ирины Долгополовой «РАСТИ!».

«Развитие и расширение добровольчества — одна из главных задач «Единой России». Бесплатная платформа для волонтеров как раз решает эту задачу. Начало уже положено: проект РАСТИ! ранее поддержал губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Как социальную инициативу его легко распространить на всю Самарскую область. А Тольятти может стать пилотной площадкой для реализации крупного образовательного партийного проекта», — рассказала Ирина Долгополова.

В работе форума принял участие заместитель Секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он рассказал о результатах девятилетней работы в регионе партийного проекта «Историческая память», федеральным координатором которого является. Парламентарий отметил, что Самарская область зачастую выступает «полигоном» для реализации идей и проектов, которые впоследствии транслируются в масштабах всей страны.

«Очень важно, что большинство идей и проектов имеют самарскую прописку – они идут от жителей, краеведов, историков, общественников, ветеранов. Это здорово, и «Историческую память» можно назвать по-настоящему народным проектом. Я горд тем, как самарцы относятся к своей истории, как реализуются эти проекты», — подчеркнул Александр Хинштейн, поблагодарив губернатора Дмитрия Азарова за поддержку и реализацию мероприятий проекта «Историческая память» в регионе.

Депутат добавил, что эта работа в губернии будет продолжаться по всем направлениям.

На секции, посвященной крупным инфраструктурным проектам и дорожному строительству, депутаты «Единой России» предложили запустить широкое обсуждение строек, которые начнутся в Самарской области благодаря инструментам, предложенным президентом России в ежегодном Послании. Партия готова обеспечить и контроль над реализацией проектов.

«Президент России Владимир Путин в своем Послании обозначил чрезвычайно важную для нас вещь. Регионы, которые умеют распоряжаться деньгами, которые работают над снижением долгов, в ближайшем будущем получат особенную поддержку из федерального бюджета. Это инфраструктурные кредиты под очень маленькие проценты. Как сказал президент, это мощный ресурс для развития, для расширения горизонтов планирования, для запуска новых проектов, для комплексной модернизации магистральной инфраструктуры», — подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

О важности умелого и эффективного использования средств федерального бюджета высказался депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Леонид Симановский. Он напомнил, что за последние годы объем ежегодной федеральной поддержки одного только дорожного хозяйства Самарской области вырос в 4 раза.

«Сами по себе для людей они ничего не значат. Важно, чтобы они реализовались в проекты, а это уже задача грамотного распределения в города и районы области в соответствии с запросами людей», — отметил Леонид Симановский.

Замруководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России», кандидат предварительного голосования партии в Госдуму Андрей Парфенов отметил, что самарские единороссы должны подключиться к контролю над реализацией национальных проектов.

Подробно обсудили на форуме и вопросы поддержки и развития промышленности, создания в регионе новых рабочих мест, возможностей трудоустройства для молодежи. Депутат Государственной Думы Владимир Гутенев подчеркнул, что большую роль в том, что предприятия чувствуют себя уверенно, сыграла партия «Единая Россия» и команда губернатора Дмитрия Азарова.

«Партия создала эффективный механизм взаимодействия между территориями и производством. Он содействует внедрению передовых технологий и инновационных проектов. Команда губернатора обеспечила все условия для того, чтобы в регионе развивалась в том числе и промышленность», — сказал парламентарий.

Кандидат предварительного голосования «Единой России», генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов отметил, что новые рабочие места создавались в регионе даже во время непростого периода пандемии. При этом для развития промышленности необходимо предпринять дополнительные меры.

Темой для отдельного обсуждения стала защита прав людей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. О необходимости модернизировать отрасль, сделать ее более прозрачной и эффективной для людей в своем Послании ранее сказал губернатор Дмитрий Азаров.

На секции, посвященной защите прав жителей в коммунальной сфере, обсудили региональный проект «Единый центр поддержки советов МКД» и перспективы его развития.

Также участники форума предложили автоматизировать выставление коммунальных счетов и сделать договоры с ресурсоснабжающими компаниями более прозрачными: это позволит избежать ошибок и намеренного завышения цен со стороны управляющих организаций.

Одной из главных тем форума стала экологическая безопасность — ей посвятили отдельную секцию, участники которой отметили, что за сохранение главных природных богатств в регионе берет на себя ответственность «Единая Россия»

По итогам работы секции участники определили задачи, которые стоят перед партией в сфере охраны окружающей среды. Необходимо продолжить на территории Самарской области модернизацию системы мониторинга воздуха, усилить партийный контроль над состоянием очистных сооружений, работать над выявлением несанкционированных сбросов сточных вод в Волгу. Предложено также до конца 2021 года завершить разработку регионального экологического стандарта и выйти на подписание первых соглашений между Правительством Самарской области и крупными промышленными предприятиями. Также партия готова поддерживать гражданских эко-активистов.

Врио заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин высоко оценил работу форума гражданских инициатив и его результаты.

«Наша партия поддерживает инициативы и проекты, которые приносят пользу людям, и для нас очень важна в этом смысле обратная связь. Мы начинаем сейчас формировать программу партии по всем направлениям — и я благодарен всем, кто уже активно принимает в этом процессе участие. Надеюсь, что мы соберем все необходимые инициативы, проанализируем их на различных экспертных площадках, включим в программу партии и обязательно поддержим», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Итоги форума подвел Дмитрий Азаров — он предложил участникам создать рабочую группу по формированию Народной программы регионального отделения «Единой России». В нее вошли действующие депутаты, активисты и сторонники партии, а также волонтеры и общественники, а возглавил группу сам губернатор.

Губернатор поблагодарил участников форума за ряд предложений, которые, по его мнению, будут востребованы не только в ходе подготовки к избирательной кампании.

«Самое главное — они будут востребованы людьми. Ведь если мы это сделаем, реализуем так же четко и системно, то точно добьемся успеха в улучшении качества жизни в регионе, в улучшении уровня благосостояния, сохранения здоровья, сохранения наших людей. Реализуем тот главный принцип человекоцентричности, о котором мы сегодня не раз говорили», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что разработанные в Самарской области партийные инициативы окажутся полезными и для других регионов России. По словам губернатора, формула успеха в этой работе известна.

«Первое — нужно ответить на вопрос, кто этот человек, который нуждается в нашей помощи. В разных сферах: это ведь применимо не только в сфере социальной защиты. Здравоохранение, образование, культура, спорт — где угодно. Второе — чем помочь. И третье — как вовлечь этого человека в оказание помощи другим, дать ему возможность быть полезным. Это не менее важно, чем первые два пункта, чем оказание помощи самому человеку», — отметил Дмитрий Азаров.

Он призвал однопартийцев приложить максимум усилий к формированию программы, актуализировав тем самым и Стратегию лидерства – Стратегию опережающего развития губернии. Действовать, подчеркнул губернатор, необходимо во имя и во благо человека, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"