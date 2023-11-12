«Единая Россия» запустила Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости»

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Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах.

Дети смогут выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.

Старт ежегодной Всероссийской акции дало Московское городское отделение «Единой России». Вместе с председателем Центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем Совета сторонников «Единой России» города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Их собрали депутаты, члены «Женского движения Единой России» Москвы и жители столицы.

«Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей - это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники «Единой России» проводят акцию «Коробка храбрости». В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков», – рассказала Ольга Занко.

В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии.

В ЛНР жители будут наполнять «Коробки храбрости» уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения «Единой России» Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Коробки храбрости» установили в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области.

В Северной столице в коробку, расположенную в региональном исполкоме партии, игрушки передали спикер заксобрания Александр Бельский, руководитель регионального исполкома Валерий Гарнец, председатель регионального Совета сторонников Павел Рыбчак.

В Уфе в бокс в Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору игрушки положили глава регионального Совета сторонников Яков Кугубаев и глава Госкомитета по жилищному надзору, член регионального Совета сторонников Артур Давлетшин.

В Екатеринбурге «Коробка храбрости» появилась в штабе общественной поддержки. Мягкие игрушки и канцтовары принесли глава регионального Совета сторонников Сергей Карякин и другие активисты.

«Коробки Храбрости» помогут собирать во всех местных отделениях партии. Все подарки для юных пациентов будут переданы в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и детское отделение Самарского областного онкологического диспансера.

Каждый маленький пациент после процедуры сможет взять небольшой подарок за храбрость и терпение», - рассказали в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия».

Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Все подарки передадут в детские медучреждения.

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России». По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"