«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех»

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Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

«Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», – сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.

«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах. Мы будем всегда работать с теми, кто отдал свою жизнь на благо стране, а сейчас находится на заслуженном отдыхе», – сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

«Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы», – подчеркнула она.

«Название партийного проекта «Старшее поколение» говорит само за себя. Он направлен на повышение уровня жизни граждан, их активное вовлечение в общественную жизнь, увеличение продолжительности жизни. У нас в регионе на сегодняшний день 953 тысячи получателей пенсии, из них 800 тысяч получателей – пенсионеры по старости. Из 800 тысяч только 320 тысяч – пенсионеры в возрасте старше 70 лет, 116 тысяч получателей – старше 80 лет, 12,5 тысяч – 90-летних. Есть у нас, конечно, 100-летние и старше, но таких значительно меньше всего – 120 человек. Я думаю, что этот проект «Старшее поколение» позволит нам совместными усилиями сделать жизнь этой категории людей немного проще, легче, интереснее и ярче, чтобы люди чувствовали заботу государства. Я призываю активнее включиться в эту работу и получить удовлетворение от того, что результат будет достигнут», - отметила председатель Общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», управляющая Отделением ПФР в Самарской области Анна Зайцева, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"