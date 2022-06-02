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«Единая Россия» выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми

2 июня 2022 11:57
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«Единая Россия» выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми

Для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы партии будет запущен проект «Качество детства»

В нём будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми, чтобы они четко представляли, как в той или иной территории развивается защита семьи и детства и решаются вопросы социальной политики в конкретном направлении, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приёме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с Председателем партии Дмитрием Медведевым

«Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные территории и в целом по России. Это анализ вопросов образования, медицины, детской семейной инфраструктуры, социальной защищенности, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и т.д. Самое главное — понять, в чем причина успеха одного региона и какие методы оттуда взять», — отметила она.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия — приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки — например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы маткапитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы. Эти меры были обеспечены при поддержке «Единой России».

Постоянно совершенствуются меры социальной поддержки. С 1 июня за счёт индексации прожиточного минимума будут проиндексированы пособия — например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян. 

При этом социальные выплаты с 1 мая защищены от списаний за долги. Банки не смогут обратить взыскание на такие средства без согласия заёмщика. Это касается, в том числе, разовых выплат, которые вводятся указами Президента и постановлениями Правительства. В перечень не подлежащих списанию вошли также пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

С этого года увеличен размер материнского капитала — эти поправки обеспечила «Единая Россия». Также по инициативе партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма возврата составляет 50% от стоимости путёвки (не более 20 тысяч рублей). В прошлом году программу инициировала «Единая Россия», и ей воспользовались 420 тысяч человек.

Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей. Помимо этого, в рамках совместного с «Единой Россией» проекта до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа: начиная с 2023 года - с 300 до 1000.

Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. В неё уже включены более 2 тысяч образовательных учреждений, из них на 2022 год — более 1,3 тысяч. Всего за 5 лет отремонтируют 7,3 тысячи школ, в 2022–2023 годах — 3 тысячи. Причём каждая школа получит новое оборудование. Помимо этого, в регионы поступят новые автобусы для доставки детей на учёбу.

Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области, рассказала Анна Кузнецова. Успешный опыт работы таких МФЦ уже есть у Новгородской области. Его необходимо тиражировать - такую инициативу озвучили Президенту.

«В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны её исполнять. Считаю, что такие подходы абсолютно своевременны. Для семьи помощь должна быть организована буквально на расстоянии вытянутой руки», — отметила Анна Кузнецова.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся в народных республиках и на освобождённых территориях. В частности, в гуманитарных центрах, которые организовала «Единая Россия», открыты детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и психологи. 1 июня в Луганске состоялось открытие первого досугового центра для детей, где будут организованы творческие и спортивные занятия в летнее время. 

Проработан вопрос реабилитации детей, получивших ранения, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по договорённости с Фондом детского доктора Рошаля. Помимо этого, упрощается устройство сирот из ДНР, ЛНР и Украины в российские семьи — с инициативой урегулировать законодательство для решения этого вопроса выступала «Единая Россия». По Указу Президента начал действовать упрощённый порядок приёма детей-сирот в российское гражданство. 

Работа по помощи в решении вопросов жителей, в частности, семей с детьми из ЛДНР, помощь в налаживании мирной жизни — задача «Единой России», подчеркнул Председатель партии.

«Нам ещё нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они ещё грядут. И научиться работать в новых условиях. Надеюсь, вместе с коллегами по Госдуме вы сможете помочь в налаживании нормальной жизни в ЛНР, ДНР, на Донбассе в целом, в других местах, которые освобождены от националистов, взявших там в определённый период власть в свои руки и угнетавших большое количество людей. Спецоперация продолжается. Она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все её цели, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны. Но даже в этот период мы должны по мере возможности помогать всем, кто обратился к «Единой России» за помощью и поддержкой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Координатор партпроекта «Крепкая семья», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина рассказала, какие региональные меры поддержки существуют в настоящий момент.

«Среди них - ежемесячная выплата в связи с рождением/усыновлением первого или второго ребенка в размере 11 538 рублей, ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, до достижения возраста трех лет в размере 11 538 рублей, ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательное учреждение в размере от 1000 до 2000 рублей.. Существует и единовременная денежная выплата (семейный капитал) в размере 100 тыс. рублей семьям, в которых после 30 ноября 2011 года рожден или усыновлен третий или последующий ребенок. И это далеко не вся поддержка, которую получают семьи с детьми в Самарской области. Все меры ежегодно пересматриваются в соответствии с федеральной повесткой и региональными потребностями», - подчеркнула координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Теги: Единая Россия

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