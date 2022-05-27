«Единая Россия» вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства

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Они стали итогом работы пяти дискуссионных площадок партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Единая Россия» в День российского предпринимательства провела форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.

«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, каждый новый пакет санкций против России - это попытка ослабить ее. При этом они дают и новые возможности.

«Нам тоже непросто. Но у нас есть благородная цель - остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому и уход из нашей страны, замораживание активов - это сложные условия, в которых приходится работать. Но мы имеем свои возможности то, что у нас пытаются отнять, - восстановить. Создать новое. Именно поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение», - заключил Дмитрий Медведев.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального Собрания.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», - сказал секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП. Российским предприятиям, которые открывают филиалы в ЛДНР, создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ, он предложил давать налоговые льготы.

Инициативы получили поддержку Глав обеих народных республик - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили «Единую Россию» за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание медпомощи жителям и работу в налаживании мирной жизни.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача - переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять», - сказала, выступая на пленарном заседании первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Она подчеркнула также, что предпринимательское сообщество ждет от «Единой России» и партпроекта «Предпринимательство» контроля за ситуацией в бизнес-сфере и принятия законодательных решений там, где это будет необходимо.

Часть таких решений была выработала участниками другой дискуссионной площадки - «Эффективность финансовых инструментов поддержки». Как отметил гендиректор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель, представляя итоги обсуждения, «Единая Россия» предлагает усовершенствовать ряд мер, которые будут способствовать реализации народной программы партии и Правительственного плана развития российской экономики в условиях санкций.

«Единая Россия» также предложила ввести мораторий на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освободить предпринимателей от штрафов в случае, когда выявленные нарушения были устранены во время проверки. Помимо этого - не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями», - сказал Денис Шмигель.

Среди других инициатив - увеличение суммы докапитализации региональных фондов развития промышленности, региональных микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов налогоплательщиков при проведении упрощённой и вменённой систем налогообложения; комплекс мер, направленных на защиту прав параллельных импортёров. Необходимо также повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ, в первую очередь, с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.

Немаловажный блок предложений был выработан на площадке «Народное предпринимательство». По ее итогам «Единая Россия» предложила ввести мораторий на проверки для социальных предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для социальных предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество и на землю.

«Для самозанятых «Единая Россия» предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», - рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых Михаил Рыженков.

Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект «Предпринимательство». Он объединит опыт институтов развития и «Деловой России» и «Опоры России». Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.

«Мы должны понимать, что работаем в режиме ограниченного финансового присутствия, поэтому любые предложения по поддержке из федеральных и региональных бюджетов должны быть выверены. На сегодняшний день принят большой пакет изменений в федеральное законодательство. Главнейшая задача в рамках нашего партийного проекта сделать так, чтобы предприниматели четко понимали, куда они могут сегодня обратиться, где они могут получить разъяснения и самое главное – какой инструмент им подходит и как максимально эффективно им воспользоваться», - сказал председатель общественного совета партпроекта, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выступая по итогам пленарного заседания форума партии «Предпринимательство в новой экономической реальности», Дмитрий Медведев отметил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка.

«Мы второй госплан не создаем. Рыночные законы должны остаться, с изменениями. Но все-таки общие правила должны оставаться, иначе мы попадем в другую крайность, тогда у нас наступит военный коммунизм - он нам не нужен. Мы современная страна, хотим развиваться по нормальным законам. «Единая Россия» должна помочь в создании единых платформ, в том числе – цифровой», - сказал Дмитрий Медведев.

По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет доработан участниками и представлен в Правительство и Госдуму.

Депутаты фракции «Единой России» в Самарской Губернской думе уверены, что для реагирования на санкции нужна быстрая, эффективная работа всей вертикали власти.

«Мы проработали несколько направлений. Среди общих мер поддержки –возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий и IT-компаний в 2022—2024 годах, возможность автоматического продления лицензий в этом году, упрощение госзакупок. В регионе запущены льготные региональные программы финансирования социальных предпринимателей и Госфонда развития промышленности Самарской области, программы льготного кредитования. Разработана новая кредитная программа со ставкой не более 3%.

Одним из важнейших направлений также считаем IT- сферу. Введено упрощение процедуры закупки критически важных отечественных разработок в IT-области, беспроцентная ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года и другие налоговые преференции», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин.