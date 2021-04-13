«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник

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В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования.

Они приведут в порядок территории больниц, где работают «красные зоны», и помогут с уборкой пожилым людям. Также активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным 13 апреля.

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Городская среда» – во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», - отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, Марат Хуснуллин сообщил, что также примет участие в субботнике.

«Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», - заключил он.

Субботники в регионе планируются не только на территории парков, скверов, детских площадок, но и в любимых местах отдыха самарцев - по берегам водоемов. Об этом сообщил вице-спикер, руководитель фракции «Единой России» в Думе городского округа Самара Сергей Рязанов.

24 апреля в Самаре запланирована масштабная очистка берега Волги в районе 8 и 9 просек в Самаре силами единороссов Промышленного района и эко-активистов, рассказал руководитель Объединенного волонтерского центра Виктор Воропаев. К ним присоединятся и автоволонтеры.

«В этом году уже намечен план по приведению в порядок водоохранных зон. 170 водных объектов общей площадью 1 227 гектаров расположено на территории Самары, практически все они нуждаются в очистке от мусора береговой полосы. Силами самарских единороссов, эко-волонтеров и всех неравнодушных жителей областной столицы планируется в этом году очистить берега озер Дубовый Колок, Шишига, Сорокины хутора, Паршино, Сабур, Дубовый Ерик, рек Самарка, Татьянка и Волга», - уточнил Рязанов.

К акции по очистке берегов водоемов присоединятся единороссы Нефтегорского, Кинельского, Сызранского, Шигонского, Ставропольского районов, городских округов Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, Жигулевск и Отрадный, передае пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото из открытых источников