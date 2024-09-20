«Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии

Инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений. Его провели Председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«С первичек всё начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли», «партийной земли» как минимум. И от вас очень многое зависит», - подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая мероприятие.

Он отметил, что несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают её отделения на местах.

«Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения Президента нашей страны, но и бороться с недостатками», - сказал Председатель партии.

Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.

«Мы во главе страны находимся как правящая политическая сила. И это очень ко многому обязывает», - сказал он.

Говоря о работе идеальной первички Дмитрий Медведев подчеркнул, что её задача – объяснить, почему правда – за «Единой Россией». Представители партии должны общаться со людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на предложения секретаря первички из Иваново Светланы Смирновой активизировать работу в соцсетях, проводить регулярные оффлайн- и онлайн-встречи с жителями.

«Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что «Единая Россия» - правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная первичка», - сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.

«Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы - не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения», - сказал Председатель партии.

Для обмена опытом между первичками секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе, представлять на них проекты для грантовой поддержки.

«На региональном уровне обязательно нужно встречаться. И если такой совет (первичных отделений – прим.) создан, в нем должен присутствовать секретарь реготделения. Во многих случаях это высшее должностное лицо региона. Более того, если руководитель совета первичных отделений покажет себя, то это хорошая конкуренция. Иногда и губернатору можно что-то посоветовать и объяснить, почему та или иная позиция не является для партии правильной или не достигают цели принимаемые решения. В любом случае это будет кадровый резерв на будущее», - сказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО. На необходимость закрепить за каждой семьей партийную первичку обратила внимание секретарь организации из Волгодонска Светлана Зяблова.

«Это наш священный долг. Мы обязаны проявить лучшие человеческие качества прежде всего на уровне первичных организаций. Кому, как не представителям первичной организации, обеспечить шефство над семьями, помощь, поддержку. Не только распределение гуманитарной помощи, хотя это, безусловно, тоже важно. Здесь, наверное, важнее просто человеческое, внимательное отношение к семьям участников СВО. К тем, кто вернулся, и к семьям тех, кто не вернулся. Каждая первичная организация из 90 тысяч воспринимает эту работу как важнейшую. По-другому и быть не может», - сказал Дмитрий Медведев.

В заключение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичек за их работу.

«Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населённом пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила «Единой России» - эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», - заключил он.

«Вся деятельность 1751 «первички» Самарского реготделения «Единой России» направлена на поддержку конкретной территории, где действует местное отделение партии. И стараемся делать все для людей и ради людей», - подчеркнул делегат первого Съезда первичных отделений от Самарской области Константин Красильников, депутат Думы г.о. Новокуйбышевск, секретарь первичного отделения местного отделения партии,участник СВО, ветеран боевых действий и социальный координатор ГФ "Защитники Отечества".

«Многие секретари первичных отделений стали инициаторами волонтёрской работы для своего окружения, привлекая совершенно незнакомых людей у гуманитарной миссии ЕР. Для взрослых и детей нашего города мы регулярно проводим мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей, плётем маскировочные сети, собираем гуманитарную помощь и отправляем ее «за ленточку» и в новые регионы. Иногда сами ее отвозим.

Не так давно по инициативе многодетных семей Новокуйбышевска и Совета первичных отделений Самарского реготделения «Единой России» мы посадили саженцы клёна в сквере «Слава Труду».

Отклик у жителей находит значительная часть нашей работы по благоустройству территорий - от субботников на воинских мемориалах и экологических десантов по очистке берегов Волги до мониторинга объектов Народной программы на территории нашего округа. Многие люди присоединяются к нашей деятельности не будучи сторонниками партии, но затем становятся нашими единомышленниками, а потом и однопартийцами», - отметил Красильников.

Напомним, по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. 2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.