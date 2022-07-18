«Единая Россия» проведет тематический прием по вопросам защиты прав предпринимателей

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19 июля на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и местных общественных приемных в Самарской области пройдет Единый день приемов по вопросам защиты прав бизнес-сообщества.

Предприниматели, как частные лица, так и организации, нередко сталкиваются с необходимостью защиты своих прав, оценки действий контролирующих органов.

Нарушены ли права и законные интересы представителей малого и среднего бизнеса, на какие меры поддержки может рассчитывать ваша компания – ответ на эти и многие другие вопросы готовы дать профильные специалисты в Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей.

Проконсультируют, разберут вопросы бюрократической волокиты и административного давления, окажут юридическую и правовую помощь представители Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство».

Заявителей примут в смешанном формате – очном и дистанционном.

Обращения принимаются по телефонам: 8 (846) 260-18-18, 8-927-100-35-25.

E-mail: op@samara.er.ru.

Очный прием в Самаре состоится в Региональной общественной приемной на улице Революционной, д. 107.