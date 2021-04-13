«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сёл

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Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа (za.gorodsreda.ru). По итогам поступивших ранее обращений секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов», - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион. Это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», - сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

По его словам, благодаря федпроекту «Формирование комфортной городской среды», который появился в том числе по инициативе «Единой России», за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с «Единой Россией»» в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели», - заключил зампред Правительства.

Председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» в Самарской области Владимир Субботин отмечает, что губерния традиционно находится в списке регионов, перевыполняющих планы по благоустройству.

Не стал исключением 2020 год: благоустроено 157 общественных территорий вместо 141 и 323 двора, что на 51 больше, чем планировалось. В 2021 году в губернии планируется ремонт 300 дворов и 150 общественных территорий. Контракты уже подписаны по 308 объектам.

«Губернатору Дмитрию Азарову удалось обеспечить беспрецедентную по своей величине субсидию для региона — около 2 млрд рублей — на проекты по созданию комфортной среды в населенных пунктах. В числе проектов по благоустройству, которые будут реализованы до конца года, вошли победители конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. Это благоустройство парка «Молодежный» в Нефтегорске, парка на озере Крымское в Кинеле и «Парка Поколений» в Октябрьске», - рассказал Субботин.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"