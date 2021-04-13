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«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сёл

13 апреля 2021 14:42
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Какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, люди смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования.

Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа (za.gorodsreda.ru). По итогам поступивших ранее обращений секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов», - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион. Это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», - сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

По его словам, благодаря федпроекту «Формирование комфортной городской среды», который появился в том числе по инициативе  «Единой России», за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с «Единой Россией»» в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели», - заключил зампред Правительства.

Председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» в Самарской области Владимир Субботин отмечает, что губерния традиционно находится в списке регионов, перевыполняющих планы по благоустройству.

Не стал исключением 2020 год: благоустроено 157 общественных территорий вместо 141 и 323 двора, что на 51 больше, чем планировалось. В 2021 году в губернии планируется ремонт 300 дворов и 150 общественных территорий. Контракты уже подписаны по 308 объектам.

«Губернатору Дмитрию Азарову удалось обеспечить беспрецедентную по своей величине субсидию для региона — около 2 млрд рублей — на проекты по созданию комфортной среды в населенных пунктах. В числе проектов по благоустройству, которые будут реализованы до конца года, вошли победители конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. Это благоустройство парка «Молодежный» в Нефтегорске, парка на озере Крымское в Кинеле и «Парка Поколений» в Октябрьске», - рассказал Субботин.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы.  Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"

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