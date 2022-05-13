«Единая Россия» предлагает масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну

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Для этого будет проведен анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство.

Военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, их семьям и детям необходима не только федеральная поддержка, но и региональная. Такой пример демонстрирует сегодня Приморский край, утверждая на внеочередной сессии краевого заксобрания пакет законопроектов «Единой России» о введении региональных льгот для семей военнослужащих, погибших или раненых в ходе СВО, отметил секретарь Генсовета во время рабочей поездки в регион.

«Он предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу, другие льготы. Мы внимательно проанализируем меры поддержки, которые предлагают наши субъекты. И подготовим изменения в федеральное законодательство, которые будут транслировать удачные практики на все регионы нашей страны. Такое поручение будет дано фракциям «Единой России» в региональных парламентах», - сообщил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета напомнил, что 9 мая Президент поддержал предложение «Единой России» и подписал указ, который предусматривает льготный порядок зачисления детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и получивших ранения, в вузы, военные учебные заведения, кадетские корпуса, суворовские, нахимовские училища.

«Кроме того, совсем недавно по инициативе «Единой России» был принят закон, который дает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, статус участника боевых действий. Это предусматривает набор льгот и выплат», - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, секретарь Приморского отделения партии, губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что принимаемые краевым заксобранием инициативы «Единой России» дадут право на получение единовременных и ежемесячных денежных выплат семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

«Это выплата на приобретение или строительство жилого помещения детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами 1 группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Она будет будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Указанную выплату получат также дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет», - пояснил он.

Также предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшими инвалидами, а также вдовам и родителям военнослужащих и добровольцев, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами 1 и 2 группы, а также детям военнослужащих и добровольцев, будут предоставляться единовременные и ежемесячные выплаты.

«Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами вне зависимости от группы инвалидности при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, в школах будет предоставляться бесплатное питание два раза в день», - рассказал Олег Кожемяко.

Напомним, что от общественных организаций Самарской области поступают предложения по наименованию улиц, скверов Самары и области в честь защитников Отечества, участвующих в спецоперации на Украине. Глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что все эти предложения стоит рассмотреть, но важно позаботиться и о семьях военнослужащих.

«Мы должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда», - напомнил глава региона.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что российские военнослужащие сегодня, как и их героические предки 8 десятков лет назад, защищают нашу страну и весь мир от нацизма.

Напомним, 9 мая Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» и ввел специальную дополнительную квоту льготного приема в вузы для детей военнослужащих, участвующих в СФО. Кроме того, прием в специальные учебные заведения – кадетские и военные училища и корпуса – будет проводиться без вступительных испытаний.

Также ранее вступил в силу закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.