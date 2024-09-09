«Единая Россия» организовала открытую тренировку по самбо для школьников Снежного (ДНР)

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Тренировку провели активисты партпроекта «Zа самбо».

Тренировку для учащихся школы № 1 города Снежное провели спортсмены из Федерации боевого самбо Самарской области.

Артем Хусаинов, мастер спорта по самбо, пресс-атташе Самарской областной федерации самбо показал ребятам, как правильно разогревать и растягивать мышцы, чтобы избежать травм, продемонстрировал для школьников элементы самбо и техники правильного падения. Тренер и спортсмен показал участникам мастер-класса основные типы захватов, бросков, стойки, защиту от бросков, рассказал о том, какой должна быть экипировка.

«Артем - мастер спорта по самбо. Мы уже проводили с ним зарядку для молодежи в Самаре. Спасибо, что вызвался блеснуть талантом и в Снежном», - рассказал член общественного совета партпроекта «Zа самбо» в Самарской области Илья Cаранцев.

«Год назад в Снежном открыли новый зал борьбы. В школу № 1 города Снежное, которую отремонтировали самарские строители, мы приобретали новый борцовский ковер и форму для занятий самбо, помогли организовать секцию самбо в рамках уроков физкультуры. В школе тогда начали тренироваться 30 ребят», напомнил Илья.

Напомним, «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо. В апреле было подписано соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской федерацией самбо». При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо — в школу!».