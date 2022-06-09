«Единая Россия» и Народный совет ДНР определили направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
В областном правительстве обсудили организацию летнего отдыха детей и цифровизацию услуг Фонда социального страхования
Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой Народной Республики.
Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона
На стенде региона будут представлены макеты развития территории возле "Самара Солидарность Арена", продукции "Электрощит", "Пегас-Агро", "Феррони", инсталляция "Умной дороги".
Самарская область примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Правительство России запустило на «Госуслугах» сервис, благодаря которому бизнесмены и обычные люди могут сообщить о нарушениях моратория на проверки.
На незаконную проверку самарцы смогут пожаловаться онлайн
Лекции, кинопоказы и выступление Адмиралтейского оркестра.
10 июня в Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»
«Экодвор» — это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, играми и квестами.
Жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе экологического проекта "Экодвор" 
В связи с проведением ремонтных работ, связанных с восстановлением кабельной линии, приостановлено движение трамваев по улице Советской на участке от 15 микрорайона до улицы Победы.
В Самаре временное изменится трасса следования трамвайных маршрутов №№ 13, 21, 24, 25 
Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.23
-0.73
EUR 63.94
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» и Народный совет ДНР определили направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения

9 июня 2022 13:31
182
«Единая Россия» и Народный совет ДНР определили направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения

Работа над интеграцией правовой базы будет идти в профильных комитетах при непосредственном участии депутатов Госдумы от партии.

Вопросы возвращения Донбасса к мирной жизни и гармонизации законодательной базы обсудили на встрече фракции «Единой России» с делегацией Народного совета ДНР, которая прошла по приглашению партии. В частности, речь шла о совершенствовании законодательства по поддержке малого и среднего бизнеса и внедрения на Донбассе института самозанятости с учетом инициатив граждан.

«Важно отказаться от избыточной регуляторности в части поддержки бизнеса. Также необходимо обсудить вопросы, связанные с особыми экономическими зонами и привлечением инвестиций. Нужно налаживать не только законодательство, но и экономические связи, восстанавливать разрушенные объекты, закрывать потребность населения в электроэнергии. Это широкое поле для взаимодействия, мы полностью открыты и готовы работать в этом направлении», - сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также будут проработаны изменения в таможенное законодательство - таможенные службы поддерживают предложения «Единой России» по упрощению доставки гуманитарных грузов на Донбасс, сообщила вице-спикер Госдумы, глава партийного Штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Поддержку нашли и другие решения.

«Обсуждали с Минпромторгом средства реабилитации, которые должны поставляться в социальные учреждения. Было также озвучено предложение о бизнес-миссии – бизнес активно хочет участвовать в восстановлении республики, вкладываться и работать на территориях. В ближайшее время эта бизнес-миссия состоится. Через площадку Штаба «Единой России» мы сможем эффективно решать сложные вопросы, аккумулировать усилия органов власти, экспертов, общественных организаций, которые приезжают помогать», - отметила Анна Кузнецова.

Одно из ключевых направлений – работа над законодательством Донбасса в сфере здравоохранения. Действовавшая на территории ЛДНР система медицины отличалась от той, что была введена на освобождённых сейчас территориях. Последняя имела коммерческую направленность, что приводило к долгому ожиданию плановой помощи, отметил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

«Большая часть людей просто не имела доступа к диспансеризации и всему остальному. На примере Мариуполя мы видим, что крен был явно в сторону коммерциализации медицины. Нужно все системы привести к одному знаменателю. И начинать с единой электронной системы, как, например, на Госуслугах в разделе «Моё здоровье». Единый цифровой контур позволит сразу видеть проблемы, работать на опережение и помогать в проактивном режиме. Мы понимаем, что население будет от нас требовать организацию всей помощи – и первичной, и высокотехнологичной. Мы всегда поможем, подскажем. И, вне всякого сомнения, все будет гармонизировано», - подчеркнул он.

Бригада медицинских работников из Самарской области в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное. Врачи-добровольцы вместе с сотрудниками отраслей ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства командированы для профессиональной помощи в ДНР. В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из государственных учреждений здравоохранения Самарской области. 

9 июня состоялась централизованная передача благотворительного груза городу-побратиму Снежному (ДНР) членами Общественной палаты Самарской области. 

«Доброжелательность и милосердие отличают нас, россиян. Мы своих не бросаем! И сегодня в эти непростые времена на деле демонстрируем лозунг жителей Самарской области- лозунг всех волжан!», - отмечает член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В свою очередь, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка выразил уверенность, что взаимодействие с фракцией «Единой России» поможет наладить экономические связи ДНР с Россией. После восстановления в том числе и экономической инфраструктуры, регион способен работать, зарабатывать и приносить пользу, сказал он.

«Украине бывшая Донецкая область давала 20% ВВП. Донецкий край — это край рабочий, деловой, край промышленной торговли. Одно из направлений, где нам предстоит достаточно большая работа — таможенное законодательство. Мы поставили задачу нашему аппарату дать конкретный анализ по каждому комитету, где необходимо провести работу более плотную работу по гармонизации законодательства с российским, где у нас есть расхождения, и насколько мы в нынешних условиях можем внести необходимые изменения. Уверен, что при участии фракции «Единой России» у нас получится это значительно быстрее», — уверен Владимир Бидевка.

Он также отметил, что «Единая Россия» в сложившихся условиях оказывает не только гуманитарную поддержку жителям ДНР.

«Депутаты от партии практически постоянно находятся в республике, организуют работу гуманитарных центров, помогают врачам. Сегодня Хубезов — это уже имя нарицательное в республике. Это подчеркивает то, какую помощь Россия в вашем лице оказала даже не просто государству Донецкой Народной республики, а жителям в тяжелый период, когда они нуждались во врачебной неотложной помощи», — заключил председатель Народного совета ДНР.

Напомним, «Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства. Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы, главной задачей которых станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

 

По приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Социальных работников в Самарской области поздравили с профессиональным праздником
08 июня 2022, 12:39
Социальных работников в Самарской области поздравили с профессиональным праздником
На территории губернии работают более пяти тысяч человек, которые посвятили свою жизнь служению и заботе о людях. Общество
315
Единая Россия» вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс
08 июня 2022, 10:34
"Единая Россия" вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс
 Они помогут адаптировать трудовое законодательство к вызовам в условиях экономической войны, которая объявлена России. Политика
338
«Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства
07 июня 2022, 10:05
«Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства
Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы. Политика
409
В центре внимания
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
159
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
501
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
425
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
395
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
381
Весь список