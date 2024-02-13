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«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

13 февраля 2024 18:06
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В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.

Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

 «Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

 «Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа Самбо», создает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», - сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля состоится неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – Семейная спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко. Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия прошли и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» провела открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью. В ДНР прошла открытая тренировка по самбо для детей разного возраста, а в ЛНР проводят массовую «зарядку с чемпионом».

«Самая первая неделя спортивного марафона обещает быть одной из самых массовых и интересных. В Самарской области мы начинаем марафон  с зональных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В Богатовском районе 17 февраля дадим старт  региональному турниру по футболу «Зимний мяч – Богатое». В этот же день стартуют соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна» в Самаре на лыжной базе «Чайка». Ожидается, что это будет один из самых массовых лыжных забегов на территории Самарской области. Соревнования по пневмо-биатлону мы начнем в селе Камышла - малой родине  олимпийского чемпиона Эдуарда Латыпова. Он представляет сборную России по биатлону с 2018 года, но детство и школьные годы будущего чемпиона прошли в селе Камышла, там же стал посещать спортивную секцию. 18 февраля планируем, что Эдуард будет присутствовать на открытии соревнований. Напомню, что принять участие во Всероссийском спортивном зимнем марафоне «Сила России» смогут все желающие. Для этого необходимо записаться на тренировку на сайте. Регистрация доступна с 13 февраля», - рассказал координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Акценты В центре внимания Единая Россия Самара

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