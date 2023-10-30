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До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников

30 октября 2023 19:37
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Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.

Компания «Транспорт будущего» до конца текущего года запустит серийное производство беспилотников на площадке в Самарской области. Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Об этом в понедельник, 30 октября, на расширенном заседании областного Правительства сообщил генеральный директор компании Юрий Козаренко.

«До конца года мы уже запускаем корпуса. Мы начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов и полетных контроллеров, первые тысячи FPV-дронов, первые сотни агродронов и дронов других применений», – сообщил Юрий Козаренко.

Гендиректор ООО «Транспорт будущего» отметил, что участники инжинирингового форума, который недавно прошел в технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области, уже могли увидеть в работе десятки БАС, которые применяются в регионе. «И наша задача сделать Самарскую область в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем», – подчеркнул Юрий Козаренко.

Напомним, в Самарской области ведется работа по созданию полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В проекте бюджета Самарской области на ближайшие три года заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

«Этот проект по-настоящему прорывной для Самарской области. Вне всякого сомнения, мы будем оказывать ему поддержку. Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генеральный директор ООО «Транспорт будущего» отметил несколько главных преимуществ, которые позволяют успешно реализовать проект в Самарской области: диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал.

«Отдельно отмечу активность и вовлеченность в решение задач бизнеса Губернатора Самарской области, Правительства региона, в целом всех коллективов, которые работают сегодня вместе с нами. Мы большое количество задач решаем совместно. Одним из таких примеров является недавно проведенное мероприятия федерального уровня «Архипелаг-2023», где Самара стала единоличным лидером среди всех регионов по предложенной концепции и текущей реализации проекта производства беспилотных авиационных систем. Это было отмечено Андреем Рэмовичем Белоусовым [заместителем председателя Правительства РФ] и Дмитрием Николаевичем Песковым [спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития] и другими коллегами, – сказал Юрий Козаренко. – Именно такая парадигма, где люди с таким подходом лично вникают в проблемы, наша компания встречается с первым таким регионом. Это позволяет Самарской области быть первой в России, где уже реализуется проект по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем с привлечением уже федеральной поддержки в 2024 году. Самое главное – эта концепция реализуется согласно перечню поручений Президента России, поддерживается губернатором Самарской области».

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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