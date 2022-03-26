Дмитрий Чернышенко: Имидж российских ИТ-продуктов необходимо поднять на достойный уровень

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Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями ИТ-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских ИТ-продуктов.

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства. В нем также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах.

Он отметил, что цель встречи – получить реакцию айтишников на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки ИТ-индустрии.

«Меры распространяются на аккредитованные организации. С начала марта уже поступило свыше 8 тысяч 300 заявлений на госаккредитацию. Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100%. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У наспланируются амбициозные промышленные заказы – ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике.Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», - отметил он.

По информации Минцифры России необходимо также упростить импорт. Минцифры России предлагает обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного ИТ-оборудования и оформление ввозных документов. Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80% расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенцийи проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что Правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов. Стратегия Правительства, повторяю, заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», - добавил Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области рассказал о работе по поддержки IT-компаний, которая проводится в регионе. Глава региона отметил, что IT-отрасль является для Нижегородской области одной из базовых. Сейчас в дополнении к федеральным пакетам принимаются и региональные решения, направленные на загрузку IT-компаний и создания комфортных условий работы.

«В Нижегородской области формируется реестр недоступного программного обеспечения. Для того, чтобы разработчики могли оперативно работать над замещением такой продукции, на базе собственного Центра искусственного интеллекта «Горький» с участием Международного ИТ-кластера Нижегородской области создан Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО. С начала марта ведем разработку цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT- компаний», - сказал Глеб Никитин.

Продолжается работа в регионе над реализацией таких проектов как квартал высоких технологий, IT-кампус НЕЙМАРК, ИНТЦ Квантовая долина. Промежуточные итоги федеральной и региональной работы планируется подвести на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

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