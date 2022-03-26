Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр.
Дмитрий Азаров осмотрел новый инфекционный корпус сызранской горбольницы
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, где запланирована откачка воды ночью
Пообщаться со звездой пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.
В СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег
Встреча прошла в Казани.
"Крылья Советов" обыграли "Рубин" – 5:0
Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. 
Дмитрий Чернышенко: Имидж российских ИТ-продуктов необходимо поднять на достойный уровень
Проект решает сразу несколько социально значимых задач.
Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Петербурге первый в стране ресторан, где работают бездомные
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Чернышенко: Имидж российских ИТ-продуктов необходимо поднять на достойный уровень

26 марта 2022 18:23
194
Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. 

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями ИТ-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских ИТ-продуктов. 

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства. В нем также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. 

Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. 

Он отметил, что цель встречи – получить реакцию айтишников на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки ИТ-индустрии. 

«Меры распространяются на аккредитованные организации. С начала марта уже поступило свыше 8 тысяч 300 заявлений на госаккредитацию. Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100%. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У наспланируются амбициозные промышленные заказы – ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике.Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», - отметил он. 

По информации Минцифры России необходимо также упростить импорт. Минцифры России предлагает обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного ИТ-оборудования и оформление ввозных документов. Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80% расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенцийи проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что Правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов. Стратегия Правительства, повторяю, заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», - добавил Дмитрий Чернышенко. 

Губернатор Нижегородской области рассказал о работе по поддержки IT-компаний, которая проводится в регионе. Глава региона отметил, что IT-отрасль является для Нижегородской области одной из базовых. Сейчас в дополнении к федеральным пакетам принимаются и региональные решения, направленные на загрузку IT-компаний и создания комфортных условий работы.

«В Нижегородской области формируется реестр недоступного программного обеспечения. Для того, чтобы разработчики могли оперативно работать над замещением такой продукции,  на базе собственного Центра искусственного интеллекта «Горький» с участием Международного ИТ-кластера Нижегородской области создан Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО. С начала марта ведем разработку цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT- компаний», - сказал Глеб Никитин.

Продолжается работа в регионе над реализацией таких проектов как квартал высоких технологий, IT-кампус НЕЙМАРК, ИНТЦ Квантовая долина. Промежуточные итоги федеральной и региональной работы планируется подвести на конференции  ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр.
26 марта 2022, 19:55
Дмитрий Азаров осмотрел новый инфекционный корпус сызранской горбольницы
Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр. Здравоохранение
176
В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
24 марта 2022, 18:42
С 20 марта в Самаре работает пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «ВИВА Лэнд»
В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
612
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
1550
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
456
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
1550
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
705
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
1080
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
638
Весь список