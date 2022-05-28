Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»

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В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Сразу после возвращения из Донецкой Народной Республики, где было подписано соглашение о сотрудничестве в восстановлении экономики и инфраструктуры города Снежное, Глава Самарской области встретился с суперфиналистами четвертого конкурса управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта АНО «Россия - страна возможностей».

Уже не первый год Дмитрий Азаров - в числе наставников конкурса.

«Только сегодня утром я вернулся из поездки в Донецкую Народную Республику - на суперфинал конкурса. Считаю для себя это очень важным. Подготовка кадров, развитие человеческого потенциала, выявление лидеров – это то, что нам крайне необходимо. Без этого ожидать опережающего развития территорий, страны в целом невозможно», - подчеркнул губернатор Самарской области.

Глава региона предложил суперфиналистам кейс по созданию модели антикризисного управления территориями в условиях внешнего давления «УпраVленец». Он напрямую связаны с той задачей, которую сегодня решает наряду с другими регионами России Самарская область в рамках сотрудничества с городами ДНР и ЛНР.

Напомним, вчера Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве Самарской области и города Снежное в Донецкой Народной Республике. Туда уже прибыла техника, трудятся специалисты, которые решают первоочередные задачи, помогая восстановить инфраструктуру и наладить функционирование различных отраслей.

Свои идеи о том, как выстроить эту работу наиболее эффективно, глава региона предложил высказать суперфиналистам конкурса.

«Сегодня готовых решений здесь нет. Каждый регион приезжает и на месте предлагает подходы. Мы все - первопроходцы, будем эту задачу решать впервые», - обратился к участникам Дмитрий Азаров.

Участники сразу включились в работу. Был озвучен целый ряд предложений о том, как выстроить работу штаба по восстановлению города, на что обратить внимание, какие направления работы наиболее перспективны. За час участники суперфинал предложили ряд эффективных инструментов по работе в рамках сотрудничества со Снежным.

«Было ощущение, что работает команда, несмотря на то, что они сегодня только встретились, объединились. Смогли договориться, скоординироваться и дать целый ряд очень неплохих перспективных идей, которые можно претворять, и мы претворяем в жизнь уже сейчас, - поделился впечатлениями от работы конкурсантов Дмитрий Азаров. - Качество обсуждения и идей заслуживают и уважения, и, более того, многие из них - внедрения».

Среди тех, кто участвовал в обсуждении за круглым столом - Валерий Медовый, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. По его словам, предложенный наставником кейс в нынешних реалиях действительно актуален, но назвать его простым нельзя.

«Мы коллективно обсудили все вопросы и в рамках своих компетенций предложили решения, - рассказал он. - Тот бесценный опыт, та подача, которая была у Дмитрия Игоревича, действительно важна участникам. Все отметили умение наставника четко и быстро изложить суть проблемы, оценить наши решения и конструктивно сказать, что он думает по каждому предложению. У него есть чему поучиться, и Самарской области очень повезло с таким Губернатором».

После общения с участниками Дмитрий Азаров отметил, что уровень «Лидеров России» с каждым годом возрастает. И сегодня, в этот непростой период, когда лидерские качества выходят на первый план, актуальность конкурса не вызывает сомнений – стране нужны лидеры.

«Есть такое высказывание: «Правильный человек на правильном месте важнее, чем стратегия». Сейчас нет готовых стратегий. Ситуация, в которой оказалась наша страна - беспрецедентное несправедливое экономическое давление, информационная война, развязанная в отношении нашего государства, последствия, связанные с влиянием санкций на экономику – должна выявить лидеров. И благодаря президентской платформе «Россия – страна возможностей», флагманскому проекту «Лидеры России» - мы знаем их имена. Есть лидеры, которых мы открыли в прошлые годы. Я уверен, нынешний конкурс откроет новые имена настоящих лидеров, которые готовы брать на себя ответственность, которые являются не только профессионалами, но и патриотами. Время выбрало нас для того, чтобы преодолеть все вызовы, с которыми мы столкнулись. И я уверен, что этот конкурс, который проводится не первый год, создал очень серьёзный задел, чтобы сейчас мы преодолевали все сложности наиболее эффективным способом, потому что у нас есть команда настоящих лидеров, команда, которая появилась благодаря Президенту страны, благодаря усилиям «Россия – страна возможностей». Мы знаем, на кого будет равняться и опираться Родина в эти непростые времена», - заявил Дмитрий Азаров.

Все годы существования конкурса «Лидеры России» Самарская область в лидерах по количеству участников. Так, в 2022 году 63-й регион вошел в топ-5 по количеству заявок на участие в «Лидерах России» - их было 3207. Более 70 талантливых управленцев прошли в финал. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе проходила профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям на базе Центра развития талантов и трансформации государственного управления «Таволга».

В суперфинале конкурса по результатам оценочной кампании оказались 7 представителей руководящего звена предприятий и организаций Самарской области - победителей различных треков конкурса. Трек «Государственное управление» - сотрудник департамента финансов Администрации городского округа Самара Александр Труханович; трек «Наука» - первый проректор и начальник управления подготовки научных кадров Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Андрей Прокофьев и Марк Шлеенков; трек «Бизнес и промышленность» - вице-президент производственной компании Дмитрий Федорцов, начальник отдела проектирования ракетно-космического центра «Прогресс» Алексей Аистов, директор предприятия торговли Алексей Ермолаев, начальник управления риск-менеджмента банка Иван Данилов.

Большинство из них принимают участие в конкурсе уже не в первый раз. Мотивация – сравнить себя с лучшими управленцами России, получить ценный опыт и конечно побороться за право получения гранта на образование.

«Не случайно Самарская область все годы оказывается то в пятерке, то в тройке лидеров по количеству участников. Мы активно приглашаем жителей Самарской области принять участие в этом конкурсе – сделать шаг из зоны комфорта, попробовать себя. В этом конкурсе есть победители, но нет проигравших. Каждый открывает для себя что-то новое – новые знания, новые компетенции, новых людей. Каждый участник конкурса чувствует себя единым целым с большой командой управленцев нашей страны», - резюмировал глава Самарской области.

Фото: Дмитрий Бурлаков