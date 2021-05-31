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Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба

31 мая 2021 23:59
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Дмитрий Азаров : "Вопрос вакцинации сегодня выходит на первый план".

В понедельник, 31 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за 21 неделю в сравнении с предыдущей заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 32% (было зафиксировано 552 и 811 случаев соответственно). На 31 мая показатель заболеваемости в области составил 2,29 на 100 тысяч населения (73 случая), по РФ – 5,77. Недельные показатели Самарской области по темпу прироста заболеваемости и заболеваемости (на 100 тысяч населения) ниже в сравнении с регионами ПФО. Уменьшилось число заразившихся (на 100 тысяч населения) во всех возрастных группах, кроме категории 15-17 лет – там отмечается небольшое увеличение.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, эта тенденция хотя и позитивная, но нестабильная. Также она отметила, что за последнюю майскую неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ стала выше в два раза. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на вопрос Главы региона, с чем связана такая ситуация, пояснил: как и рекомендуют медики, настороженность людей в отношении респираторных заболеваний усилилась, и они чаще стали обращаться к врачу при появлении симптомов. Кроме того, влияет и жаркая погода: многие стали чаще использовать кондиционеры, а это способствует высокому уровню скоротечных простуд. «Погодные условия требуют коррекции поведения, — обратился Дмитрий Азаров главам муниципалитетов. – Нужно еще раз напомнить людям об опасности тепловых, солнечных ударов с одной стороны, с другой – об опасности переохлаждения, рекомендованной разнице температур при использовании кондиционеров».

Что касается внебольничной пневмонии, то по сравнению с 21 неделей прошлого года отмечается снижение показателей в этом году. В сравнении с предыдущей неделей и ОРВИ, и внебольничной пневмонией жители региона заболевали реже (на 7,7 и 16,6% соответственно).

Порядка 2 тысяч пациентов с коронавирусом и подозрением на него проходит лечение в стационарах, около 7700 – на амбулаторном лечении. Свободный коечный фонд составляет 39,5%, в штатный режим переводят «ковидные» места в 8-й городской больнице Самары.

Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции проводится на базе 65 лечебных учреждений региона, действуют 168 прививочных пунктов. Прошли вакцинацию более 400 тысяч жителей, из них оба этапа завершили свыше 320 тысяч человек. Почти половина от общего числа привившихся – это люди старше 60 лет. Как отметил Армен Бенян, в ближайшее время ожидаются поставки «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Процент использования вакцины в области 96%, есть динамика роста желающих привиться в Тольятти, где наряду с активной разъяснительной работой проводятся поощрительные акции для прошедших иммунизацию жителей. Глава г.о. Тольятти Николай Ренц сообщил, что к розыгрышу призов среди вакцинировавшихся тольяттинцев выразили желание присоединиться отрасли социального блока и разыграть абонементы на посещение бассейнов, спортивных залов, билеты на спектакли и выставки. Губернатор поручил участникам штаба – руководителям муниципальных образований рассмотреть такой опыт с точки зрения эффективности его применения на своей территории.

«Вопрос вакцинации сегодня выходит на первый план. Светлана Валерьевна отметила определенную тенденцию, но эта тенденция неустойчивая. Мы видим, что в ряде регионов фактически вводятся ранее отмененные ограничения. Коллеги, нужно объяснять людям, показывать, какие риски существуют. Люди зачастую подвержены различным слухам, домыслам, фейкам в интернете. Нужно разъяснять, приглашать специалистов, которые будут объяснять, что главное – это здоровье человека», — отметил Глава региона. Также Дмитрий Азаров подчеркнул личную ответственность руководителей лечебных учреждений за работу по снижению смертности.

Глава региона дал поручение областному минздраву отработать случаи обращения по поводу невыдачи сертификата о прививке на Госуслугах.  «Каждый такой случай нужно рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование. Никаких задержек с получением сертификата быть не должно, нужно исключить такие случаи», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Кроме того, он обратил внимание на обращение жителя Новокуйбышевска по поводу отсутствия в городе вакцины «Ковивак». Как пояснил министр здравоохранения области, за все время в регион поступило чуть более 8 тысяч доз этой вакцины. Следующие поставки ожидаются в течение 2-3 недель, и при поступлении препарат будет распределен в Новокуйбышевск в первую очередь.

«Мне часто задают вопросы, какой вакциной я привился. «Спутником», это никакой не секрет. Больше всего было «Спутника» — им и привился. Собственно, и врачи мне рекомендовали. Но неоднократно подчеркивалось, что все вакцины эффективны, это доказано», — отметил Глава региона.

Также на штабе рассмотрели вопросы жителей Сызрани по поводу возвращения городской детской хирургии, перепрофилированной под ковидный госпиталь. Армен Бенян разъяснил, что оказание хирургической помощи детям организовано в Центральной городской больнице г. Сызрани. Глава региона поручил довести информацию до жителей города.

На штабе был поднят вопрос о задолженностях страховых медицинских организаций перед лечебными учреждениями области. Глава региона поручил отработать эту проблему, поскольку она влияет на обеспеченность лечебных организаций кадрами и качество оказания медицинских услуг, доступность здравоохранения.

В завершение заседания штаб одобрил проведение с учетом исполнения требований Роспотребнадзора национальных праздников – башкирского фольклорного праздника «ЙЫЙЫН–2021», татарского праздника Сабантуй, а также областной общественной акции «Живая история». С учетом ограничений по численности участников и социального дистанцирования, а также других необходимых мер безопасности будут организованы мероприятия в рамках Всероссийского дня поля «AMATECHNICA 2021» и Дня эколога. Программа межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест 2021» сформирована так, чтобы максимально рассредоточить публику, мероприятия разнесены и по времени. В дополнение ко всем ограничительным мерам рекомендовано предусмотреть разметку для соблюдения социального дистанцирования.

Теги: Акценты В центре внимания вакцинация Дмитрий Азаров заседание регионального оперативного штаба

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