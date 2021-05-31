Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации

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Вопрос был рассмотрен на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Руководителю региона в социальных сетях пожаловались жители Нефтегорска.

«17 мая мне сделали вакцину, сертификат сказали получить в МФЦ, в МФЦ говорят, что можно получить через госуслуги, а там нет информации», - зачитал обращение Губернатор.

Глава региона потребовал от руководителей профильных ведомств исключить факты невыдачи сертификатов.

Необходимо рассмотреть причины сбоя на конкретном примере и устранить причины недоработки.

«Каждый такой случай рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование», – поручил Дмитрий Азаров.

Видео здесь.